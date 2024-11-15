Одиозному военному и писателю Сорду объявили подозрение в мошенничестве
Правоохранители сообщили о подозрении военному блогеру Владиславу Сорду, который обманул подписчиков на 350 тысяч гривен во время сбора средств для ВСУ.
Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция
Дословно полиция: "В июле 2022 года мужчина написал на своей странице, что имеет возможность приобрести 5 минометов иностранного производства общей стоимостью около 3,5 миллиона гривен. Срочность и важность сбора обосновал тем, что они помогут военным в боях под Изюмом.
Как выяснили следователи Нацполиции, определенную часть средств мужчина оставил себе. Речь идет о по меньшей мере 350 тысячах гривен, присвоенных из сборов.
Об этом свидетельствует движение средств по его частным карточным счетам, к данным которого правоохранители получили санкционированный доступ в ходе расследования".
Детали: По информации источников УП, речь идет о Владиславе Сорде, которого ранее в соцсетях обвиняли в присвоении средств, собранных на нужды военных.
По данным следствия, он организовывал сборы на поставку оружия и БпЛА для одной из воинских частей ВСУ. В прокуратуре сообщили, что мужчина завладел суммой в более 357 тыс. грн.
Полицейские обнаружили Сорда в Виннице по месту его жительства и объявили ему о подозрении за мошенничество, совершенное в условиях военного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшему (ч.3 ст.190 УКУ). Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого.
Сейчас ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.
Напомним:
- Владислав Стафийчук-Гранецкий (Влад Сорд) ветеран и соучредитель издательства "Дом Химер".
- В 2021 году Сорда задерживали после побития окон под зданием Офиса президента во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.
- Во время одного из эфиров на телевидении Сорд рассказал, что когда он после ранения в Иловайске лечился в больнице имени Мечникова, его наградили орденом Богдана Хмельницкого. Он показал награду и назвал номер ордена. В то же время, в апреле 2021 года суд оштрафовал Сорда за незаконное хранение ордена Богдана Хмельницкого. В постановлении, по словам Сорда, сообщается, что он получил орден от неизвестного мужчины. Суд признал, что Сорд хранил орден незаконно, и конфисковал его.