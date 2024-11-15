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ЗМІ: ЄС може ввести санкції проти Китаю через підтримку Росії у війні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 15 листопада 2024, 22:22
ЗМІ: ЄС може ввести санкції проти Китаю через підтримку Росії у війні
Фото - Getty Images

Європейський Союз обговорює можливі санкції проти Китаю через докази того, що він уперше поставив Росію зброю для використання у повномасштабній війні проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung

Деталі: За словами трьох джерел F.A.Z., високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував держави-члени про висновки розвідки стосовно постачання зброї з Росії до Китаю.

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Високопосадовець ЄС на брифінгу для журналістів у п’ятницю повідомив, що докази є переконливими і підтверджують "надання летальної зброї".

Якими саме є ці докази, не уточнювалось. Та ще у вересні ЗМІ повідомляли про розвіддані Заходу, які вказували на таємне постачання зброї до Росії з Китаю. А агентство Reuters писало про те, що Росія розробила в Китаї програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіуса дії.

"Тепер ми повинні розглянути весь інструментарій", – сказав посадовець, додавши, що ЄС може розширити санкційний список для заборони на ведення бізнесу з китайськими компаніями, а також на володіння активами і в'їзд до Євросоюзу.

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Інше джерело F.A.Z. повідомило, що реакція ЄС залежатиме від того, як Китай відреагує на представлені йому докази.

Євросоюз і раніше обговорював запровадження санкцій проти китайських компаній, але досі утримувався від такого кроку. Натомість США в жовтні вперше оголосили про санкції проти Китаю через військову підтримку РФ.

ЄСсанкціїКитай
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