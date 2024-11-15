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СМИ: ЕС может ввести санкции против Китая из-за поддержки России в войне

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 15 ноября 2024, 22:22
СМИ: ЕС может ввести санкции против Китая из-за поддержки России в войне
Фото - Getty Images

Европейский Союз обсуждает возможные санкции против Китая из-за доказательств того, что он впервые поставил России оружие для использования в полномасштабной войне против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: По словам трех источников F.A.Z., высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал государства-члены о выводах разведки относительно поставок оружия из России в Китай.

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Высокопоставленный чиновник ЕС на брифинге для журналистов в пятницу сообщил, что доказательства являются убедительными и подтверждают "предоставление летального оружия".

Какими именно являются эти доказательства, не уточнялось. Но еще в сентябре СМИ сообщали о разведданных Запада, которые указывали на тайные поставки оружия в Россию из Китая. А агентство Reuters писало о том, что Россия разработала в Китае программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия.

"Теперь мы должны рассмотреть весь инструментарий", – сказал чиновник, добавив, что ЕС может расширить санкционный список для запрета на ведение бизнеса с китайскими компаниями, а также на владение активами и въезд в Евросоюз.

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Другой источник F.A.Z. сообщил, что реакция ЕС будет зависеть от того, как Китай отреагирует на представленные ему доказательства.

Евросоюз и раньше обсуждал введение санкций против китайских компаний, но до сих пор воздерживался от такого шага. В то же время США в октябре впервые объявили о санкциях против Китая из-за военной поддержки РФ.

ЕСсанкцииКитай
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