Повітряні сили: РФ запустила декілька груп ударних безпілотників

Російська армія увечері 15 листопада запустила на територію України групи ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 20:47 військові повідомили про групу ударних БпЛА з Донецької області курсом на Дніпропетровщину.

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О 21:06 стало відомо про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

О 21:09 повітряники попередили про ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

О 21:43 з'явилась інформація про декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).

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О 21:51 стало відомо про декілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ, групу БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та декілька груп БпЛА на півдні Миколаївщини у північно-західному напрямку.

Станом на 22:20 відомо про БпЛА на Харківщині курсом на північ, декілька груп БпЛА на Одещині у західному напрямку та декілька груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:58 повідомили про декілька груп БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку та групу БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:13 військові попередили про БпЛА з півночі курсом на Харків.

О 23:41 повідомили про рух ударних БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину та про декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.