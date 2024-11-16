РФ всю ніч атакувала Україну безпілотниками

Російська армія увечері 15 листопада запустила на територію України групи ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 20:47 військові повідомили про групу ударних БпЛА з Донецької області курсом на Дніпропетровщину.

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О 21:06 стало відомо про загрозу ударних БпЛА для Сумщини.

О 21:09 повітряники попередили про ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Харківщину.

О 21:43 з'явилась інформація про декілька груп ударних БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини (Очаків).

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О 21:51 стало відомо про декілька груп БпЛА на півдні Харківщини курсом на північ, групу БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину та декілька груп БпЛА на півдні Миколаївщини у північно-західному напрямку.

Станом на 22:20 відомо про БпЛА на Харківщині курсом на північ, декілька груп БпЛА на Одещині у західному напрямку та декілька груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

О 22:58 повідомили про декілька груп БпЛА на Миколаївщині у північно-західному напрямку та групу БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 23:13 військові попередили про БпЛА з півночі курсом на Харків.

О 23:41 повідомили про рух ударних БпЛА з Миколаївщини на Кіровоградщину та про декілька груп БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

О 00:25 16 листопада Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА у напрямку міста Суми.

Дослівно Повітряні сили о 00:28: "Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину".

00:40: "Рух ударних БпЛА:

Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

2. Група БпЛА на Кіровоградщині курсом на Черкащину.

3. Група БпЛА на півночі Миколаївщини.

4. Група БпЛА на півночі Черкащини у південно-західному напрямку.

5. Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.

6. Група БпЛА на Сумщині курсом на Чернігівщину".

1:15: "Ударний БпЛА на Київщині курсом на Бровари".

1:45: "Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

Декілька груп БпЛА на сході Київщини у південно-західному напрямку.

БпЛА на півночі Черкащини у південно-західному напрямку.

БпЛА на півночі Миколаївщини курсом на Кіровоградщину.

Декілька груп БпЛА на Сумщині та Полтавщині у південно-західному напрямку".

2:02: "Група БпЛА з Чернігівщини на Київщину курсом на Бровари".

2:15: "Рух ударних БпЛА:

1. Група БпЛА з півночі курсом на Київ.

2. БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.

3. БпЛА з Одещини на Вінниччину.

4. Декілька груп БпЛА на Чернігівщині курсом на Київщину.

5. Група БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.

6. БпЛА з Сумщини на Полтавщину".

2:32: "Ударний БпЛА повз Бориспіль у напрямку Києва".

2:49: "Ударний БпЛА повз Бровари у напрямку Києва".

3:04: "Група БпЛА зі сходу у напрямку Житомира".

3:10: "БпЛА з півночі курсом на Київ".

3:23: "Група БпЛА з Чернігівщини на Київщину курсом на Бровари".

3:25: "БпЛА на Хмельниччині курсом на Старокостянтинів".

3:26: "Кропивницький – ударний БпЛА з півночі у напрямку міста".

3:39: "Ворожий БпЛА на Київщині, напрямок – Васильків".

3:44: "Ворожий БпЛА повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину".

3:59: "Ворожий БпЛА курсом на Запоріжжя".

4:15: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.

2. БпЛА повз Білу Церкву курсом на південь.

3. БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід.

4. БпЛА на півдні Житомирщини.

5. БпЛА з Хмельниччини на Вінниччину.

6. БпЛА курсом на Черкаси.

7. БпЛА з Кіровоградщини курсом на Миколаївщину".

5:11: "Рух ударних БпЛА:

1. БпЛА на півночі Хмельниччини курсом на південь.

2. БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Київщину.

3. БПЛА на межі Хмельниччини та Вінниччини.

4. БпЛА на Черкащині курсом на південь.

5. БпЛА на Миколаївщині курсом на південь.

6. БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку".

Оновлено: О 6:50 Повітряні сили оголосили відбій загрози російських ударних БпЛА по областях.