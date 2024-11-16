РФ всю ночь атаковала Украину беспилотниками

Российская армия вечером 15 ноября запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 20:47 военные сообщили о группе ударных БпЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровщину.

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В 21:06 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

В 21:09 воздушники предупредили об ударных БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.

В 21:43 появилась информация о нескольких группах ударных БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков).

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В 21:51 стало известно о нескольких группах БпЛА на юге Харьковщины курсом на север, группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и нескольких группах БпЛА на юге Николаевщины в северо-западном направлении.

По состоянию на 22:20 известно о БпЛА на Харьковщине курсом на север, несколько групп БпЛА в Одесской области в западном направлении и несколько групп БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.

В 22:58 сообщили о нескольких группах БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении и группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

В 23:13 военные предупредили о БпЛА с севера курсом на Харьков.

В 23:41 сообщили о движении ударных БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину и о нескольких группах БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

В 00:25 16 ноября Воздушные силы сообщили о вражеском БПЛА в направлении города Сумы.

Дословно Воздушные силы в 00:28: "Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область".

00:40: "Движение ударных БпЛА:

Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении. Группа БпЛА на Кировоградщине курсом на Черкасскую область. Группа БпЛА на севере Николаевской области. Группа БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении. Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область. Группа БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину".

1:15: "Ударный БпЛА на Киевщине курсом на Бровары".

1:45: "Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

БпЛА на севере Киевщины, курс западный.

Несколько групп БпЛА на востоке Киевщины в юго-западном направлении.

БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении.

БпЛА на севере Николаевщины курсом на Кировоградщину.

Несколько групп БпЛА на Сумщине и Полтавщине в юго-западном направлении".

2:02: "Группа БпЛА с Черниговщины на Киевщину курсом на Бровары".

2:15: "Движение ударных БпЛА:

Группа БпЛА с севера курсом на Киев. БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину. БпЛА с Одесской области на Виннитчину. Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину. Группа БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область. БпЛА с Сумщины на Полтавщину".

2:32: "Ударный БПЛА мимо Борисполя в направлении Киева".

2:49: "Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева".

3:04: "Группа БпЛА с востока в направлении Житомира".

3:10: "БпЛА с севера курсом на Киев".

3:23: "Группа БпЛА с Черниговщины на Киевщину курсом на Бровары".

3:25: "БпЛА на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов".

3:26: "Кропивницкий - ударный БпЛА с севера в направлении города".

3:39: "Вражеский БПЛА на Киевщине, направление - Васильков".

3:44: "Вражеский БпЛА мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину".

3:59: "Вражеский БпЛА курсом на Запорожье".

4:15: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину. БпЛА мимо Белой Церкви курсом на юг. БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад. БпЛА на юге Житомирщины. БпЛА с Хмельнитчины на Виннитчину. БпЛА курсом на Черкассы. БпЛА с Кировоградщины курсом на Николаевщину".

5:11: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА на севере Хмельницкой области курсом на юг. БпЛА на севере Житомирщины курсом на Киевщину. БПЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей. БпЛА на Черкасщине курсом на юг. БпЛА на Николаевщине курсом на юг. БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении".

Обновлено В 6:50 Воздушные силы объявили отбой угрозы российских ударных БпЛА по областям.