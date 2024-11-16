РФ всю ночь атаковала Украину беспилотниками
Российская армия вечером 15 ноября запустила на территорию Украины группы ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 20:47 военные сообщили о группе ударных БпЛА из Донецкой области курсом на Днепропетровщину.
В 21:06 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.
В 21:09 воздушники предупредили об ударных БпЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Харьковщину.
В 21:43 появилась информация о нескольких группах ударных БпЛА с Херсонщины в направлении Николаевщины (Очаков).
В 21:51 стало известно о нескольких группах БпЛА на юге Харьковщины курсом на север, группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину и нескольких группах БпЛА на юге Николаевщины в северо-западном направлении.
По состоянию на 22:20 известно о БпЛА на Харьковщине курсом на север, несколько групп БпЛА в Одесской области в западном направлении и несколько групп БпЛА с Херсонщины на Николаевщину.
В 22:58 сообщили о нескольких группах БпЛА на Николаевщине в северо-западном направлении и группе БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
В 23:13 военные предупредили о БпЛА с севера курсом на Харьков.
В 23:41 сообщили о движении ударных БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину и о нескольких группах БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
В 00:25 16 ноября Воздушные силы сообщили о вражеском БПЛА в направлении города Сумы.
Дословно Воздушные силы в 00:28: "Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область".
00:40: "Движение ударных БпЛА:
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении.
- Группа БпЛА на Кировоградщине курсом на Черкасскую область.
- Группа БпЛА на севере Николаевской области.
- Группа БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область.
- Группа БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину".
1:15: "Ударный БпЛА на Киевщине курсом на Бровары".
1:45: "Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
БпЛА на севере Киевщины, курс западный.
Несколько групп БпЛА на востоке Киевщины в юго-западном направлении.
БпЛА на севере Черкасской области в юго-западном направлении.
БпЛА на севере Николаевщины курсом на Кировоградщину.
Несколько групп БпЛА на Сумщине и Полтавщине в юго-западном направлении".
2:02: "Группа БпЛА с Черниговщины на Киевщину курсом на Бровары".
2:15: "Движение ударных БпЛА:
- Группа БпЛА с севера курсом на Киев.
- БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.
- БпЛА с Одесской области на Виннитчину.
- Несколько групп БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- Группа БпЛА на Полтавщине курсом на Черкасскую область.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину".
2:32: "Ударный БПЛА мимо Борисполя в направлении Киева".
2:49: "Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева".
3:04: "Группа БпЛА с востока в направлении Житомира".
3:10: "БпЛА с севера курсом на Киев".
3:23: "Группа БпЛА с Черниговщины на Киевщину курсом на Бровары".
3:25: "БпЛА на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов".
3:26: "Кропивницкий - ударный БпЛА с севера в направлении города".
3:39: "Вражеский БПЛА на Киевщине, направление - Васильков".
3:44: "Вражеский БпЛА мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину".
3:59: "Вражеский БпЛА курсом на Запорожье".
4:15: "Движение ударных БпЛА:
- БпЛА с Киевщины курсом на Житомирщину.
- БпЛА мимо Белой Церкви курсом на юг.
- БпЛА на севере Житомирщины курсом на запад.
- БпЛА на юге Житомирщины.
- БпЛА с Хмельнитчины на Виннитчину.
- БпЛА курсом на Черкассы.
- БпЛА с Кировоградщины курсом на Николаевщину".
5:11: "Движение ударных БпЛА:
- БпЛА на севере Хмельницкой области курсом на юг.
- БпЛА на севере Житомирщины курсом на Киевщину.
- БПЛА на границе Хмельницкой и Винницкой областей.
- БпЛА на Черкасщине курсом на юг.
- БпЛА на Николаевщине курсом на юг.
- БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении".
Обновлено В 6:50 Воздушные силы объявили отбой угрозы российских ударных БпЛА по областям.