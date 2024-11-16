CNN: У Трампа ігнорують перевірки ФБР кандидатів на високі посади

Перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа оминає традиційні перевірки ФБР, принаймні для деяких претендентів на ключові посади в адміністрації, використовуючи приватні компанії для формальної перевірки.

Джерело: CNN із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Видання зазначає, що Трамп і його союзники вважають, що система ФБР є повільною і страждає від проблем, які можуть перешкодити плану новообраного президента швидко розпочати роботу з реалізації його порядку денного.

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Разом з тим у Трампа вважають, що "під час нав'язливих перевірок" ФБР іноді виявляють незручну інформацію, яка може зашкодити в політичному плані.

Дослівно CNN: "Дискусії відбуваються на тлі того, що Трамп запропонував кілька суперечливих кандидатур на високі посади в уряді США, зокрема Метта Гейца на посаду генерального прокурора і Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки".

Деталі: У публікації додають, що, зрештою, президент має остаточне право вирішувати, кого призначати і з ким ділитися розвідданими, незважаючи на встановлений протокол з точки зору національної безпеки.

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Цей протокол існує ще з часів Другої світової війни, він має на меті відстежувати, що обрані кандидатури не мають зовнішніх зв’язків чи інших проблем, які можуть загрожувати інтересам національної безпеки.

Обхід перевірки біографічних даних означав би порушення давно встановленої у Вашингтоні норми.

За даними джерел видання, деякі з радників Трампа почали поширювати службову записку ще до виборів, закликаючи його обійти традиційний процес перевірки біографічних даних деяких своїх призначенців.

Однак новообраний президент завжди може вирішити передати імена до ФБР.

Дослівно CNN: "У деяких кандидатів на посади в адміністрації Трампа можуть виникнути проблеми під час перевірки біографічних даних, що створить потенційні перешкоди під час процесу затвердження".

"Натомість перехідна команда Трампа зосередилася на проведенні власної внутрішньої перевірки кандидатів на вищі адміністративні посади".

"Хоча Трамп матиме повноваження подолати будь-які проблеми з перевіркою і надати доступ до секретних матеріалів після вступу на посаду, він не зможе цього зробити, доки не складе присягу 20 січня".

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