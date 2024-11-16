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CNN: У Трампа игнорируют проверки ФБР кандидатов на высокие должности

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 ноября 2024, 01:06
CNN: У Трампа игнорируют проверки ФБР кандидатов на высокие должности
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обходит традиционные проверки ФБР, по крайней мере для некоторых претендентов на ключевые должности в администрации, используя частные компании для формальной проверки.

Источник: CNN со ссылкой на информированные источники

Детали: Издание отмечает, что Трамп и его союзники считают, что система ФБР является медленной и страдает от проблем, которые могут помешать плану новоизбранного президента быстро начать работу по реализации его повестки дня.

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Вместе с тем у Трампа считают, что "во время навязчивых проверок" ФБР иногда обнаруживают неудобную информацию, которая может навредить в политическом плане.

Дословно CNN: "Дискуссии происходят на фоне того, что Трамп предложил несколько противоречивых кандидатур на высокие должности в правительстве США, в частности Метта Гейца на должность генерального прокурора и Тулси Габбард на должность директора национальной разведки".

Детали: В публикации добавляют, что, в конце концов, президент имеет окончательное право решать, кого назначать и с кем делиться разведданными, несмотря на установленный протокол с точки зрения национальной безопасности.

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Этот протокол существует еще со времен Второй мировой войны, он имеет целью отслеживать, что выбранные кандидатуры не имеют внешних связей или других проблем, которые могут угрожать интересам национальной безопасности.

Обход проверки биографических данных означал бы нарушение давно установленной в Вашингтоне нормы.

По данным источников издания, некоторые из советников Трампа начали распространять служебную записку еще до выборов, призывая его обойти традиционный процесс проверки биографических данных некоторых своих назначенцев.

Однако новоизбранный президент всегда может решить передать имена в ФБР.

Дословно CNN: "У некоторых кандидатов на должности в администрации Трампа могут возникнуть проблемы при проверке биографических данных, что создаст потенциальные препятствия во время процесса утверждения".

"Вместо этого переходная команда Трампа сосредоточилась на проведении собственной внутренней проверки кандидатов на высшие административные должности".

"Хотя Трамп будет иметь полномочия преодолеть любые проблемы с проверкой и предоставить доступ к секретным материалам после вступления в должность, он не сможет этого сделать, пока не примет присягу 20 января".

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