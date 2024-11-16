Глава МЗС Японії прибув до Києва з неоголошеним візитом – ЗМІ

Міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив у суботу неоголошений візит до України.

Джерело: Kyodo

Деталі: Японське видання зазначає, що Івая прибув до України для переговорів з офіційними особами, очевидно, щоб продемонструвати прихильність Токіо Києву в його боротьбі проти російської військової агресії, в якій тепер беруть участь і північнокорейські війська.

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Після участі у регіональній економічній зустрічі в Перу Івая прибув до України і став першим японським міністром, який відвідав країну після вступу на посаду прем'єр-міністра Сігеру Ішіби минулого місяця.

Івая після прибуття потягом з Польщі має намір зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою в суботу, а пізніше, за словами представника міністерства, можливо, проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо: Попередня міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава здійснила візит до України у січні цього року.