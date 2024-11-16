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Глава МИД Японии прибыл в Киев с необъявленным визитом – СМИ

Ольга ГлущенкоСуббота, 16 ноября 2024, 04:20
Глава МИД Японии прибыл в Киев с необъявленным визитом – СМИ
Такеши Ивая, фото: Istimewa

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая совершил в субботу необъявленный визит в Украину.

Источник Kyodo

Детали Японское издание отмечает, что Ивая прибыл в Украину для переговоров с официальными лицами, очевидно, чтобы продемонстрировать приверженность Токио Киеву в его борьбе против российской военной агрессии, в которой теперь участвуют и северокорейские войска.

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После участия в региональной экономической встрече в Перу Ивая прибыл в Украину и стал первым японским министром, посетившим страну после вступления в должность премьер-министра Сигеру Ишибы в прошлом месяце.

Ивая после прибытия поездом из Польши намерен встретиться со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в субботу, а позже, по словам представителя министерства, возможно, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним: Предыдущий министр иностранных дел Японии Йоко Камикава осуществила визит в Украину в январе этого года.

ЯпонияУкраина
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