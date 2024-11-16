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Тиждень почнеться з дощів зі снігом у частині областей

Роман ПетренкоСубота, 16 листопада 2024, 14:16
Тиждень почнеться з дощів зі снігом у частині областей
Фото ілюстративне

У понеділок у західних, північних, Вінницькій, Херсонській областях та Криму синоптики прогнозують місцями невеликий дощ із мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Погода в Україні в неділю, 17 листопада, очікується без опадів, на Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

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Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Карпатах та на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 5-10° тепла.

У Києві 17 листопада без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

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У понеділок, 18 листопада, у західних, північних, Вінницькій, Херсонській областях та Криму місцями невеликий дощ із мокрим снігом.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

У Карпатах вночі місцями невеликий, вдень помірний сніг. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 18 листопада без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

погода
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