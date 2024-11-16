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Неделя начнется с дождей со снегом в части областей

Роман ПетренкоСуббота, 16 ноября 2024, 14:16
Неделя начнется с дождей со снегом в части областей
Фото иллюстративное

В понедельник в западных, северных, Винницкой, Херсонской областях и Крыму синоптики прогнозируют местами небольшой дождь с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали Погода в Украине в воскресенье, 17 ноября, ожидается без осадков, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

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Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 0-5° мороза; днем 5-10° тепла.

В Киеве 17 ноября без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

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В понедельник, 18 ноября, в западных, северных, Винницкой, Херсонской областях и Крыму местами небольшой дождь с мокрым снегом.

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, на высокогорье Карпат порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

В Карпатах ночью местами небольшой, днем умеренный снег. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

В Киеве 18 ноября без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

погода
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