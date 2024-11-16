Шольц кілька місяців тому радився з Зеленським щодо дзвінка Путіну – Кулеба

Колишній глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька місяців тому радився із президентом Володимиром Зеленським щодо можливого дзвінка російському правителю Володимиру Путіну.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами екскочільника МЗС, кілька місяців тому Шольц запитав у Зеленського, чи буде доречним дзвінок Путіну.

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"Зеленський виступив проти цієї ідеї, і Шольц утримався", – розповів він.

Однак, як зазначив Кулеба, після виборів у США Шольц, попри попередні заперечення Зеленського щодо доцільності переговорів з Путіним, вирішив зателефонувати очільнику Кремля.

"Зеленський публічно, але м'яко розкритикував його за це", – зауважив він.

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На думку Кулеби, таке рішення німецького канцлера має кілька наслідків, серед яких, зокрема те, що Путін "вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях, відразу після Угорщини".

"Путін продемонстрував світові, що його стратегія працює – Захід врешті-решт схилить голову під прикриттям закликів до нього припинити війну, чого він не збирається робити", – вважає він.

Кулеба звернув увагу й на те, що таким кроком Шольц вдарив по репутації Німеччини серед українців.

Також ексміністр впевнений, що таке рішення німецького канцлера не зміцнить його імідж серед німецьких виборців.

Водночас колишній глава МЗС визнав, що може не знати "всіх аргументів на користь цього дзвінка", проте він "намагається зрозуміти, наскільки він був виправданий".

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