Шольц несколько месяцев назад советовался с Зеленским относительно звонка Путину – Кулеба
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц несколько месяцев назад советовался с президентом Владимиром Зеленским относительно возможного звонка российскому правителю Владимиру Путину.
Источник: Кулеба в соцсети Х, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам экс-главы МИД, несколько месяцев назад Шольц спросил у Зеленского, будет ли уместным звонок Путину.
"Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался", – рассказал он.
Однако, как отметил Кулеба, после выборов в США Шольц, несмотря на предыдущие возражения Зеленского о целесообразности переговоров с Путиным, решил позвонить главе Кремля.
"Зеленский публично, но мягко раскритиковал его за это", – отметил он.
По мнению Кулебы, такое решение немецкого канцлера имеет несколько последствий, среди которых, в частности то, что Путин "вырвался из европейской изоляции, и Германия проложила ему путь, сразу после Венгрии".
"Путин продемонстрировал миру, что его стратегия работает – Запад в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать", – считает он.
Кулеба обратил внимание и на то, что таким шагом Шольц ударил по репутации Германии среди украинцев.
Также экс-министр уверен, что такое решение немецкого канцлера не укрепит его имидж среди немецких избирателей.
В то же время бывший глава МИД признал, что может не знать "всех аргументов в пользу этого звонка", однако он "пытается понять, насколько он был оправдан".
Предыстория:
- Днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".
- Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".
- В то же время, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту такого решения канцлера.