У Києві горів ринок, є постраждалі
Субота, 16 листопада 2024, 22:33
У Дніпровському районі Києва внаслідок пожежі на ринку постраждали двоє людей.
Джерело: Головне управління ДСНС України у м. Києві
Дослівно: "16 листопада о 18:44 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Кибальчича.
Реклама:
На території ринку сталось загоряння у торговельному павільйоні. Займання ліквідували о 19:50 на площі 50 кв. м.
Після ліквідації пожежі до медиків звернулось дві людини, одну з яких госпіталізували до лікарні".
Деталі: У ДСНС додали, що причину займання встановлюватимуть правоохоронці.