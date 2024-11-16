У Києві горів ринок, є постраждалі

У Дніпровському районі Києва внаслідок пожежі на ринку постраждали двоє людей.

Джерело: Головне управління ДСНС України у м. Києві

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Дослівно: "16 листопада о 18:44 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Миколи Кибальчича.

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На території ринку сталось загоряння у торговельному павільйоні. Займання ліквідували о 19:50 на площі 50 кв. м.

Після ліквідації пожежі до медиків звернулось дві людини, одну з яких госпіталізували до лікарні".

Деталі: У ДСНС додали, що причину займання встановлюватимуть правоохоронці.