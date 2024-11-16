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В Киеве горел рынок, есть пострадавшие

Катерина ТищенкоСуббота, 16 ноября 2024, 22:33
В Киеве горел рынок, есть пострадавшие
фото ГСЧС

В Днепровском районе Киева в результате пожара на рынке пострадали два человека.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве

все фото ГСЧС
все фото ГСЧС

Дословно: "16 ноября в 18:44 поступило сообщение о пожаре на улице Николая Кибальчича.

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На территории рынка произошло возгорание в торговом павильоне. Возгорание ликвидировали в 19:50 на площади 50 кв. м.

После ликвидации пожара к медикам обратилось два человека, одного из которых госпитализировали в больницу".

 
 

Детали: В ГСЧС добавили, что причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Киевпожар
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