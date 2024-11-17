Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запустили по Україні БпЛА

Катерина Тищенко, Олена ІвашківНеділя, 17 листопада 2024, 04:57
Росіяни запустили по Україні БпЛА
ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері російські ударні безпілотники зафіксовано на території України з північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:41 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

Реклама:

Станом на 22:16:

  • Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
  • Група БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину.

Станом на 22:54:

  • Ворожі БпЛА на межі Черкаської та Київської областей – напрямок південно-західний.
  • Ударний БпЛА на півночі Полтавщини – курс на Черкащину.

Станом на 23:52:

РЕКЛАМА:
  • Ударний БпЛА на півдні Сумщини – курс на Харківщину.
  • Ударний БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини в напрямку Черкащини.
  • Ворожі БпЛА на півдні Київської області курсом на Вінниччину.

Станом на 00:16:

  • Нова група "Шахедів" на Сумщині, в напрямку Харківщини.
  • "Шахеди" на межі Полтавської та Харківської областей, напрямок південний.
  • Ворожі БпЛА на півночі Полтавщини, курсом на Черкащину.
  • Ударний БпЛА на півдні Київщини, курсом на Вінниччину.
  • Ударний дрон на півночі Вінниччини, курсом на захід.

Станом на 1:07:

  • Нова група "Шахедів" на Сумщині, в напрямку Полтавщини.
  • Група "Шахедів" на півночі Харківщини, напрямок на Полтавщину.
  • Ворожі БпЛА на півдні Харківщини, курсом на південь.
  • Ударний БпЛА на Вінничиині, курсом на захід.
  • Ударний дрон на півдні Київщини, курсом на захід.
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

Станом на 1:43:

  • Нова група "Шахедів" на Сумщині в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.
  • Група "Шахедів" на півночі Полтавщини, напрямок на Черкащину.
  • Ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється.
  • Ударний БпЛА на заході Вінничиині, курсом на Хмельниччину.
  • Ударні дрони на сході Дніпропетровської області, курсом на північ.

Станом на 2:25:

  • Ворожі БпЛА на півночі та півдні Черкащини, напрямок західний.
  • БпЛА на Сумщині, в південному напрямку.
  • Група ударних БпЛА на заході Полтавщини, курсом на захід.
  • Ударний дрон на сході Київської області, курсом на захід.
  • Група ударних БпЛА на Харківщині, напрямок руху постійно змінюється.
  • Ударний дрон на межі Хмельницької та Тернопільської областей, курсом на захід.

Станом на 3:05:

 
  • ударний дрон на Київщині, рухається на м. Київ;
  • БпЛА на Чернігівщині, напрямок західний;
  • група ударних дронів на Полтавщині та Сумщині, напрямок на захід.
  • ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється;
  • ударний БпЛА на сході Івано-Франківської області курс на захід; 
  • ударні дрони на сході Дніпропетровської області, курсом на південь та південний захід;
  • БпЛА в напрямку Одещини.

Станом на 3:48:

  • група ворожих БпЛА на півночі Сумщини, напрямок на Чернігівщину. 
  • БпЛА на Чернігівщині, напрямок північний/південно-західний.
  • група ударних дронів на Полтавщині, напрямок на Черкащину та Кіровоградську область.
  • ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється.
  • ударні дрони на Дніпропетровщині, курсом на захід.
  • БпЛА в напрямку Запоріжжя.

Станом на 4:36:

  • група "Шахедів" в напрямку Миколаєва!

Станом на 4:59:

  • група ворожих БпЛА на Чернігівщині, напрямок на південь. 
  • БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, напрямок північний.
  • група ударних дронів на півночі Полтавщини, напрямок на Чернігівщину,на півдні Полтавщини напрямок південно-західний.
  • ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок південний/південно-західний.
  • ударні дрони на Дніпропетровщині, курсом на захід.
  • ударні дрони на півночі Запорізької області, курсом на Запоріжжя.
  • БпЛА з Кіровоградської області в напрямку на Кривий Ріг.
  • група ударних дронів на Херсонщині в західному напрямку.
  • ще "Шахеди" продовжують рух на Миколаїв.

Станом на 5:24:

  • група ворожих БпЛА на Чернігівщині, напрямок на південь;
  • БпЛА на межі Сумщини, напрямок на Чернігівщину;
  • група ударних дронів на заході Чернігівщини, напрямок на Київщину; 
  • БпЛА на Полтавщині, на Черкащину;
  • БпЛА на півдні Харківщини, в північно-східному напрямку;
  • ударні дрони на заході Запорізької області, курсом на захід;
  • БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на південь;
  • БпЛА на Херрсонщині, курс західний.

безпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

За отруєнням Ющенка стоїть Росія – розвідка США

До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов

Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу

Електропотяг зійшов з рейок через падіння каміння на Закарпатті

Трамп розглядає Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters

ISW: Росія розхвалює нову ракету "Орєшнік", але експерти сумніваються в її іноваційності

Усі новини...
безпілотники
У Києві працює ППО
Росіяни поранили цивільних у Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях
AP: Росіяни використовують смертоносні "термобаричні" дрони одночасно з приманками
Останні новини
14:51
Уряд Молдови "шукає рішення" для грошових переказів своїм громадянам у Росії
14:30
У Польщі анонсували початок президентської кампанії 8 січня
14:12
За отруєнням Ющенка стоїть Росія – розвідка США
13:59
БоксНе хотів йому нашкодити: Усик прокоментував перший бій проти Ф'юрі
13:38
Чиновники США зустрілися з телекомунікаційниками через загрозу хакерства з боку КНР
13:25
У ЄС вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років
13:03
До "розстрільних списків" РФ мали увійти вчителі, журналісти, священники – Буданов
12:50
фотоДопомогли дрони та Google Earth: вчені виявили канали, які 4000 років тому побудували попереднки мая
12:34
Литва профінансує виробництво далекобійних дронів, зокрема й "Паляницю"
12:16
Уряд змінив порядок бронювання від мобілізації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: