Росіяни запустили по Україні БпЛА
Неділя, 17 листопада 2024, 04:57
У суботу ввечері російські ударні безпілотники зафіксовано на території України з північного напрямку.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:41 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
Реклама:
Станом на 22:16:
- Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.
- Група БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину.
Станом на 22:54:
- Ворожі БпЛА на межі Черкаської та Київської областей – напрямок південно-західний.
- Ударний БпЛА на півночі Полтавщини – курс на Черкащину.
Станом на 23:52:
РЕКЛАМА:
- Ударний БпЛА на півдні Сумщини – курс на Харківщину.
- Ударний БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини в напрямку Черкащини.
- Ворожі БпЛА на півдні Київської області курсом на Вінниччину.
Станом на 00:16:
- Нова група "Шахедів" на Сумщині, в напрямку Харківщини.
- "Шахеди" на межі Полтавської та Харківської областей, напрямок південний.
- Ворожі БпЛА на півночі Полтавщини, курсом на Черкащину.
- Ударний БпЛА на півдні Київщини, курсом на Вінниччину.
- Ударний дрон на півночі Вінниччини, курсом на захід.
Станом на 1:07:
- Нова група "Шахедів" на Сумщині, в напрямку Полтавщини.
- Група "Шахедів" на півночі Харківщини, напрямок на Полтавщину.
- Ворожі БпЛА на півдні Харківщини, курсом на південь.
- Ударний БпЛА на Вінничиині, курсом на захід.
- Ударний дрон на півдні Київщини, курсом на захід.
Станом на 1:43:
- Нова група "Шахедів" на Сумщині в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.
- Група "Шахедів" на півночі Полтавщини, напрямок на Черкащину.
- Ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється.
- Ударний БпЛА на заході Вінничиині, курсом на Хмельниччину.
- Ударні дрони на сході Дніпропетровської області, курсом на північ.
Станом на 2:25:
- Ворожі БпЛА на півночі та півдні Черкащини, напрямок західний.
- БпЛА на Сумщині, в південному напрямку.
- Група ударних БпЛА на заході Полтавщини, курсом на захід.
- Ударний дрон на сході Київської області, курсом на захід.
- Група ударних БпЛА на Харківщині, напрямок руху постійно змінюється.
- Ударний дрон на межі Хмельницької та Тернопільської областей, курсом на захід.
Станом на 3:05:
- ударний дрон на Київщині, рухається на м. Київ;
- БпЛА на Чернігівщині, напрямок західний;
- група ударних дронів на Полтавщині та Сумщині, напрямок на захід.
- ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється;
- ударний БпЛА на сході Івано-Франківської області курс на захід;
- ударні дрони на сході Дніпропетровської області, курсом на південь та південний захід;
- БпЛА в напрямку Одещини.
Станом на 3:48:
- група ворожих БпЛА на півночі Сумщини, напрямок на Чернігівщину.
- БпЛА на Чернігівщині, напрямок північний/південно-західний.
- група ударних дронів на Полтавщині, напрямок на Черкащину та Кіровоградську область.
- ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється.
- ударні дрони на Дніпропетровщині, курсом на захід.
- БпЛА в напрямку Запоріжжя.
Станом на 4:36:
- група "Шахедів" в напрямку Миколаєва!
Станом на 4:59:
- група ворожих БпЛА на Чернігівщині, напрямок на південь.
- БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, напрямок північний.
- група ударних дронів на півночі Полтавщини, напрямок на Чернігівщину,на півдні Полтавщини напрямок південно-західний.
- ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок південний/південно-західний.
- ударні дрони на Дніпропетровщині, курсом на захід.
- ударні дрони на півночі Запорізької області, курсом на Запоріжжя.
- БпЛА з Кіровоградської області в напрямку на Кривий Ріг.
- група ударних дронів на Херсонщині в західному напрямку.
- ще "Шахеди" продовжують рух на Миколаїв.
Станом на 5:24:
- група ворожих БпЛА на Чернігівщині, напрямок на південь;
- БпЛА на межі Сумщини, напрямок на Чернігівщину;
- група ударних дронів на заході Чернігівщини, напрямок на Київщину;
- БпЛА на Полтавщині, на Черкащину;
- БпЛА на півдні Харківщини, в північно-східному напрямку;
- ударні дрони на заході Запорізької області, курсом на захід;
- БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на південь;
- БпЛА на Херрсонщині, курс західний.