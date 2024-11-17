Росіяни запустили по Україні БпЛА

У суботу ввечері російські ударні безпілотники зафіксовано на території України з північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:41 Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

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Станом на 22:16:

Ударний БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину.

Група БпЛА на півночі Полтавщини курсом на Черкащину.

Станом на 22:54:

Ворожі БпЛА на межі Черкаської та Київської областей – напрямок південно-західний.

Ударний БпЛА на півночі Полтавщини – курс на Черкащину.

Станом на 23:52:

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Ударний БпЛА на півдні Сумщини – курс на Харківщину.

Ударний БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини в напрямку Черкащини.

Ворожі БпЛА на півдні Київської області курсом на Вінниччину.

Станом на 00:16:

Нова група "Шахедів" на Сумщині, в напрямку Харківщини.

"Шахеди" на межі Полтавської та Харківської областей, напрямок південний.

Ворожі БпЛА на півночі Полтавщини, курсом на Черкащину.

Ударний БпЛА на півдні Київщини, курсом на Вінниччину.

Ударний дрон на півночі Вінниччини, курсом на захід.

Станом на 1:07:

Нова група "Шахедів" на Сумщині, в напрямку Полтавщини.

Група "Шахедів" на півночі Харківщини, напрямок на Полтавщину.

Ворожі БпЛА на півдні Харківщини, курсом на південь.

Ударний БпЛА на Вінничиині, курсом на захід.

Ударний дрон на півдні Київщини, курсом на захід.

Мапа alerts.in.ua

Станом на 1:43:

Нова група "Шахедів" на Сумщині в напрямку Полтавщини та Чернігівщини.

Група "Шахедів" на півночі Полтавщини, напрямок на Черкащину.

Ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється.

Ударний БпЛА на заході Вінничиині, курсом на Хмельниччину.

Ударні дрони на сході Дніпропетровської області, курсом на північ.

Станом на 2:25:

Ворожі БпЛА на півночі та півдні Черкащини, напрямок західний.

БпЛА на Сумщині, в південному напрямку.

Група ударних БпЛА на заході Полтавщини, курсом на захід.

Ударний дрон на сході Київської області, курсом на захід.

Група ударних БпЛА на Харківщині, напрямок руху постійно змінюється.

Ударний дрон на межі Хмельницької та Тернопільської областей, курсом на захід.

Станом на 3:05:

ударний дрон на Київщині, рухається на м. Київ;

БпЛА на Чернігівщині, напрямок західний;

група ударних дронів на Полтавщині та Сумщині, напрямок на захід.

ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється;

ударний БпЛА на сході Івано-Франківської області курс на захід;

ударні дрони на сході Дніпропетровської області, курсом на південь та південний захід;

БпЛА в напрямку Одещини.

Станом на 3:48:

група ворожих БпЛА на півночі Сумщини, напрямок на Чернігівщину.

БпЛА на Чернігівщині, напрямок північний/південно-західний.

група ударних дронів на Полтавщині, напрямок на Черкащину та Кіровоградську область.

ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок постійно змінюється.

ударні дрони на Дніпропетровщині, курсом на захід.

БпЛА в напрямку Запоріжжя.

Станом на 4:36:

група "Шахедів" в напрямку Миколаєва!

Станом на 4:59:

група ворожих БпЛА на Чернігівщині, напрямок на південь.

БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини, напрямок північний.

група ударних дронів на півночі Полтавщини, напрямок на Чернігівщину,на півдні Полтавщини напрямок південно-західний.

ворожі БпЛА на Харківщині, напрямок південний/південно-західний.

ударні дрони на Дніпропетровщині, курсом на захід.

ударні дрони на півночі Запорізької області, курсом на Запоріжжя.

БпЛА з Кіровоградської області в напрямку на Кривий Ріг.

група ударних дронів на Херсонщині в західному напрямку.

ще "Шахеди" продовжують рух на Миколаїв.

Станом на 5:24: