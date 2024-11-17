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Россияне запустили БпЛА с северного направления

Катерина Тищенко, Алена ИвашкивВоскресенье, 17 ноября 2024, 04:57
Россияне запустили БпЛА с северного направления
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером российские ударные беспилотники зафиксированы на территории Украины с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:41 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

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По состоянию на 22:16:

  • Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
  • Группа БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область.

По состоянию на 22:54:

  • Вражеские БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей - направление юго-западное.
  • Ударный БпЛА на севере Полтавщины - курс на Черкасскую область.

По состоянию на 23:52:

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  • Ударный БпЛА на юге Сумщины - курс на Харьковщину.
  • Ударный БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.
  • Вражеские БпЛА на юге Киевской области курсом на Винницкую область.

По состоянию на 00:16:

  • Новая группа "Шахедов" на Сумщине, в направлении Харьковщины.
  • "Шахеды" на границе Полтавской и Харьковской областей, направление южное.
  • Вражеские БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Черкасскую область.
  • Ударный БпЛА на юге Киевщины, курсом на Виннитчину.
  • Ударный дрон на севере Винницкой области, курсом на запад.

По состоянию на 1:07:

  • Новая группа "Шахедов" на Сумщине, в направлении Полтавщины.
  • Группа "Шахедов" на севере Харьковщины, направление на Полтавщину.
  • Вражеские БпЛА на юге Харьковщины, курсом на юг.
  • Ударный БпЛА на Винничиине, курсом на запад.
  • Ударный дрон на юге Киевщины, курсом на запад.
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По состоянию на 1:43:

  • Новая группа "Шахедов" на Сумщине в направлении Полтавщины и Черниговщины.
  • Группа "Шахедов" на севере Полтавщины, направление на Черкасскую область.
  • Вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется.
  • Ударный БпЛА на западе Винничины, курсом на Хмельнитчину.
  • Ударные дроны на востоке Днепропетровской области, курсом на север.

По состоянию на 2:25:

  • Вражеские БпЛА на севере и юге Черкасской области, направление западное.
  • БпЛА на Сумщине, в южном направлении.
  • Группа ударных БпЛА на западе Полтавщины, курсом на запад.
  • Ударный дрон на востоке Киевской области, курсом на запад.
  • Группа ударных БпЛА на Харьковщине, направление движения постоянно меняется.
  • Ударный дрон на границе Хмельницкой и Тернопольской областей, курсом на запад.

По состоянию на 3:05:

  • ударный дрон на Киевщине, движется на г. Киев;
  • БпЛА на Черниговщине, направление западное;
  • группа ударных дронов на Полтавщине и Сумщине, направление на запад.
  • вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется;
  • ударный БпЛА на востоке Ивано-Франковской области курс на запад;
  • ударные дроны на востоке Днепропетровской области, курсом на юг и юго-запад;
  • БпЛА в направлении Одесской области.

По состоянию на 3:48:

  • группа вражеских БпЛА на севере Сумщины, направление на Черниговщину. 
  • БпЛА на Черниговщине, направление северное/юго-западное.
  • группа ударных дронов на Полтавщине, направление на Черкасскую и Кировоградскую область.
  • вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется.
  • ударные дроны на Днепропетровщине, курсом на запад.

БпЛА в направлении Запорожья.

По состоянию на 4:36:

  • группа "Шахедов" в направлении Николаева!

По состоянию на 4:59:

  • группа вражеских БпЛА на Черниговщине, направление на юг. 
  • БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, направление северное.
  • группа ударных дронов на севере Полтавщины, направление на Черниговщину, на юге Полтавщины направление юго-западное.
  • вражеские БпЛА на Харьковщине, направление южное/юго-западное.
  • ударные дроны на Днепропетровщине, курсом на запад.
  • ударные дроны на севере Запорожской области, курсом на Запорожье.
  • БпЛА из Кировоградской области в направлении на Кривой Рог.
  • группа ударных дронов на Херсонщине в западном направлении.
  • еще "Шахеды" продолжают движение на Николаев.

По состоянию на 5:24:

  • группа вражеских БпЛА на Черниговщине, направление на юг;
  • БпЛА на границе Сумщины, направление на Черниговщину;
  • группа ударных дронов на западе Черниговщины, направление на Киевщину;
  • БпЛА на Полтавщине, на Черкасскую область;
  • БпЛА на юге Харьковщины, в северо-восточном направлении;
  • ударные дроны на западе Запорожской области, курсом на запад;
  • БпЛА на Днепропетровщине, курсом на юг;
  • БпЛА на Херсонщине, курс западный.

беспилотники
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