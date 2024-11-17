Россияне запустили БпЛА с северного направления
Воскресенье, 17 ноября 2024, 04:57
В субботу вечером российские ударные беспилотники зафиксированы на территории Украины с северного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:41 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
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По состоянию на 22:16:
- Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
- Группа БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область.
По состоянию на 22:54:
- Вражеские БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей - направление юго-западное.
- Ударный БпЛА на севере Полтавщины - курс на Черкасскую область.
По состоянию на 23:52:
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- Ударный БпЛА на юге Сумщины - курс на Харьковщину.
- Ударный БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.
- Вражеские БпЛА на юге Киевской области курсом на Винницкую область.
По состоянию на 00:16:
- Новая группа "Шахедов" на Сумщине, в направлении Харьковщины.
- "Шахеды" на границе Полтавской и Харьковской областей, направление южное.
- Вражеские БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Черкасскую область.
- Ударный БпЛА на юге Киевщины, курсом на Виннитчину.
- Ударный дрон на севере Винницкой области, курсом на запад.
По состоянию на 1:07:
- Новая группа "Шахедов" на Сумщине, в направлении Полтавщины.
- Группа "Шахедов" на севере Харьковщины, направление на Полтавщину.
- Вражеские БпЛА на юге Харьковщины, курсом на юг.
- Ударный БпЛА на Винничиине, курсом на запад.
- Ударный дрон на юге Киевщины, курсом на запад.
По состоянию на 1:43:
- Новая группа "Шахедов" на Сумщине в направлении Полтавщины и Черниговщины.
- Группа "Шахедов" на севере Полтавщины, направление на Черкасскую область.
- Вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется.
- Ударный БпЛА на западе Винничины, курсом на Хмельнитчину.
- Ударные дроны на востоке Днепропетровской области, курсом на север.
По состоянию на 2:25:
- Вражеские БпЛА на севере и юге Черкасской области, направление западное.
- БпЛА на Сумщине, в южном направлении.
- Группа ударных БпЛА на западе Полтавщины, курсом на запад.
- Ударный дрон на востоке Киевской области, курсом на запад.
- Группа ударных БпЛА на Харьковщине, направление движения постоянно меняется.
- Ударный дрон на границе Хмельницкой и Тернопольской областей, курсом на запад.
По состоянию на 3:05:
- ударный дрон на Киевщине, движется на г. Киев;
- БпЛА на Черниговщине, направление западное;
- группа ударных дронов на Полтавщине и Сумщине, направление на запад.
- вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется;
- ударный БпЛА на востоке Ивано-Франковской области курс на запад;
- ударные дроны на востоке Днепропетровской области, курсом на юг и юго-запад;
- БпЛА в направлении Одесской области.
По состоянию на 3:48:
- группа вражеских БпЛА на севере Сумщины, направление на Черниговщину.
- БпЛА на Черниговщине, направление северное/юго-западное.
- группа ударных дронов на Полтавщине, направление на Черкасскую и Кировоградскую область.
- вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется.
- ударные дроны на Днепропетровщине, курсом на запад.
БпЛА в направлении Запорожья.
По состоянию на 4:36:
- группа "Шахедов" в направлении Николаева!
По состоянию на 4:59:
- группа вражеских БпЛА на Черниговщине, направление на юг.
- БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, направление северное.
- группа ударных дронов на севере Полтавщины, направление на Черниговщину, на юге Полтавщины направление юго-западное.
- вражеские БпЛА на Харьковщине, направление южное/юго-западное.
- ударные дроны на Днепропетровщине, курсом на запад.
- ударные дроны на севере Запорожской области, курсом на Запорожье.
- БпЛА из Кировоградской области в направлении на Кривой Рог.
- группа ударных дронов на Херсонщине в западном направлении.
- еще "Шахеды" продолжают движение на Николаев.
По состоянию на 5:24:
- группа вражеских БпЛА на Черниговщине, направление на юг;
- БпЛА на границе Сумщины, направление на Черниговщину;
- группа ударных дронов на западе Черниговщины, направление на Киевщину;
- БпЛА на Полтавщине, на Черкасскую область;
- БпЛА на юге Харьковщины, в северо-восточном направлении;
- ударные дроны на западе Запорожской области, курсом на запад;
- БпЛА на Днепропетровщине, курсом на юг;
- БпЛА на Херсонщине, курс западный.