Россияне запустили БпЛА с северного направления

В субботу вечером российские ударные беспилотники зафиксированы на территории Украины с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:41 Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

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По состоянию на 22:16:

Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.

Группа БпЛА на севере Полтавщины курсом на Черкасскую область.

По состоянию на 22:54:

Вражеские БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей - направление юго-западное.

Ударный БпЛА на севере Полтавщины - курс на Черкасскую область.

По состоянию на 23:52:

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Ударный БпЛА на юге Сумщины - курс на Харьковщину.

Ударный БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины в направлении Черкасской области.

Вражеские БпЛА на юге Киевской области курсом на Винницкую область.

По состоянию на 00:16:

Новая группа "Шахедов" на Сумщине, в направлении Харьковщины.

"Шахеды" на границе Полтавской и Харьковской областей, направление южное.

Вражеские БпЛА на севере Полтавщины, курсом на Черкасскую область.

Ударный БпЛА на юге Киевщины, курсом на Виннитчину.

Ударный дрон на севере Винницкой области, курсом на запад.

По состоянию на 1:07:

Новая группа "Шахедов" на Сумщине, в направлении Полтавщины.

Группа "Шахедов" на севере Харьковщины, направление на Полтавщину.

Вражеские БпЛА на юге Харьковщины, курсом на юг.

Ударный БпЛА на Винничиине, курсом на запад.

Ударный дрон на юге Киевщины, курсом на запад.

Карта alerts.in.ua

По состоянию на 1:43:

Новая группа "Шахедов" на Сумщине в направлении Полтавщины и Черниговщины.

Группа "Шахедов" на севере Полтавщины, направление на Черкасскую область.

Вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется.

Ударный БпЛА на западе Винничины, курсом на Хмельнитчину.

Ударные дроны на востоке Днепропетровской области, курсом на север.

По состоянию на 2:25:

Вражеские БпЛА на севере и юге Черкасской области, направление западное.

БпЛА на Сумщине, в южном направлении.

Группа ударных БпЛА на западе Полтавщины, курсом на запад.

Ударный дрон на востоке Киевской области, курсом на запад.

Группа ударных БпЛА на Харьковщине, направление движения постоянно меняется.

Ударный дрон на границе Хмельницкой и Тернопольской областей, курсом на запад.

По состоянию на 3:05:

ударный дрон на Киевщине, движется на г. Киев;

БпЛА на Черниговщине, направление западное;

группа ударных дронов на Полтавщине и Сумщине, направление на запад.

вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется;

ударный БпЛА на востоке Ивано-Франковской области курс на запад;

ударные дроны на востоке Днепропетровской области, курсом на юг и юго-запад;

БпЛА в направлении Одесской области.

По состоянию на 3:48:

группа вражеских БпЛА на севере Сумщины, направление на Черниговщину.

БпЛА на Черниговщине, направление северное/юго-западное.

группа ударных дронов на Полтавщине, направление на Черкасскую и Кировоградскую область.

вражеские БпЛА на Харьковщине, направление постоянно меняется.

ударные дроны на Днепропетровщине, курсом на запад.

БпЛА в направлении Запорожья.

По состоянию на 4:36:

группа "Шахедов" в направлении Николаева!

По состоянию на 4:59:

группа вражеских БпЛА на Черниговщине, направление на юг.

БпЛА на границе Сумщины и Черниговщины, направление северное.

группа ударных дронов на севере Полтавщины, направление на Черниговщину, на юге Полтавщины направление юго-западное.

вражеские БпЛА на Харьковщине, направление южное/юго-западное.

ударные дроны на Днепропетровщине, курсом на запад.

ударные дроны на севере Запорожской области, курсом на Запорожье.

БпЛА из Кировоградской области в направлении на Кривой Рог.

группа ударных дронов на Херсонщине в западном направлении.

еще "Шахеды" продолжают движение на Николаев.

По состоянию на 5:24: