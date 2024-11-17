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NYT: Адвокат родом з Росії хоче стати спецпредставником Трампа щодо війни в Україні

Олена ІвашківНеділя, 17 листопада 2024, 02:28
NYT: Адвокат родом з Росії хоче стати спецпредставником Трампа щодо війни в Україні
Борис Епштейн, фото: Getty Images

Адвокат новообраного президента США Дональда Трампа Борис Епштейн запропонував стати посередником у встановленні миру між Росією та Україною.

Джерело: The New York Times з посиланням на інформаторів

Деталі: Епштейн зробив пропозицію Трампу, коли той летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч з президентом Джо Байденом після перемоги на виборах.

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Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа, запропонував новообраному президенту стати спеціальним посланцем з питань російсько-української війни.  Епштейн, який народився в Росії і жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. Він розповів, що має родичів в і Росії, і в Україні.

Дослівно: "Кілька людей в літаку були шоковані ідеєю призначення пана Епштейна на чутливу дипломатичну посаду, розповіли джерела, поінформовані з цього питання. На додаток до відсутності дипломатичного досвіду, він зараз перебуває під слідством в Арізоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля, спрямовані на скасування виборів 2020 року за допомогою так званих фальшивих виборщиків".

Деталі: Єдина людина в літаку, яка зазнала найменшого шоку від ідеї спеціального посланника, був сам Трамп. Він вислухав Епштейна з очевидним інтересом і не відкинув пропозицію, хоча й не взяв на себе жодних зобов'язань.

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Видання також зазначило, що Трамп вже наділив свого радника Епштейна надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше, ніж до порад інших. 

Навіть найбагатша людина світу Ілон Маск, який був присутній на багатьох зустрічах з питань перехідного періоду протягом останнього тижня, приватно зазначив, що він здивований тим, що пан Епштейн отримав стільки повноважень.

Передісторія: 

  • Раніше телеканал Fox News повідомив, що обраний президент США може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.
  • Наразі незрозуміло, якими будуть повноваження цього спецпредставника, але це призначення відповідає заявам Трампа "якнайшвидше" знайти врегулювання війни в Україні.
  • ЗМІ з посиланням на джерела писали, що на посаду свого спецпредставника з питань переговорів для "завершення війни" в Україні Дональд Трамп може призначити кадрового дипломата Браяна Гука.

СШАТрампвійна
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