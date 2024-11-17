NYT: Адвокат родом из России хочет стать спецпредставителем Трампа по войне в Украине

Адвокат новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн предложил стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной.

Источник: The New York Times со ссылкой на информаторов

Детали: Эпштейн сделал предложение Трампу, когда тот летел в Вашингтон на свою первую личную встречу с президентом Джо Байденом после победы на выборах.

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Эпштейн, который координировал юридическую защиту по уголовным делам Трампа, предложил новоизбранному президенту стать специальным посланником по вопросам российско-украинской войны. Эпштейн, который родился в России и жил там в детстве, не имеет опыта во внешней политике. Он рассказал, что имеет родственников в и России и в Украине.

Дословно: "Несколько человек в самолете были шокированы идеей назначения господина Эпштейна на чувствительную дипломатическую должность, рассказали источники, информированные по этому вопросу. В дополнение к отсутствию дипломатического опыта, он сейчас находится под следствием в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их усилия, направленные на отмену выборов 2020 года с помощью так называемых фальшивых выборщиков".

Детали: Единственный человек в самолете, который испытал наименьший шок от идеи специального посланника, был Трамп. Он выслушал Эпштейна с очевидным интересом и не отверг предложение, хотя и не взял на себя никаких обязательств.

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Издание также отметило, что Трамп уже наделил своего советника Эпштейна чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других.

Даже самый богатый человек мира Илон Маск, который присутствовал на многих встречах по вопросам переходного периода в течение последней недели, частным образом отметил, что он удивлен тем, что господин Эпштейн получил столько полномочий.

Предыстория: