NYT: Адвокат родом из России хочет стать спецпредставителем Трампа по войне в Украине
Адвокат новоизбранного президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн предложил стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной.
Источник: The New York Times со ссылкой на информаторов
Детали: Эпштейн сделал предложение Трампу, когда тот летел в Вашингтон на свою первую личную встречу с президентом Джо Байденом после победы на выборах.
Эпштейн, который координировал юридическую защиту по уголовным делам Трампа, предложил новоизбранному президенту стать специальным посланником по вопросам российско-украинской войны. Эпштейн, который родился в России и жил там в детстве, не имеет опыта во внешней политике. Он рассказал, что имеет родственников в и России и в Украине.
Дословно: "Несколько человек в самолете были шокированы идеей назначения господина Эпштейна на чувствительную дипломатическую должность, рассказали источники, информированные по этому вопросу. В дополнение к отсутствию дипломатического опыта, он сейчас находится под следствием в Аризоне вместе с несколькими другими союзниками Трампа за их усилия, направленные на отмену выборов 2020 года с помощью так называемых фальшивых выборщиков".
Детали: Единственный человек в самолете, который испытал наименьший шок от идеи специального посланника, был Трамп. Он выслушал Эпштейна с очевидным интересом и не отверг предложение, хотя и не взял на себя никаких обязательств.
Издание также отметило, что Трамп уже наделил своего советника Эпштейна чрезвычайными полномочиями и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других.
Даже самый богатый человек мира Илон Маск, который присутствовал на многих встречах по вопросам переходного периода в течение последней недели, частным образом отметил, что он удивлен тем, что господин Эпштейн получил столько полномочий.
Предыстория:
- Ранее телеканал Fox News сообщил, что избранный президент США может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.
- Пока непонятно, какими будут полномочия этого спецпредставителя, но это назначение соответствует заявлениям Трампа "как можно быстрее" найти урегулирование войны в Украине.
- СМИ со ссылкой на источники писали, что на должность своего спецпредставителя по вопросам переговоров для "завершения войны" в Украине Дональд Трамп может назначить кадрового дипломата Брайана Гука.