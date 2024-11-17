ISW: У Росії стало більше призовників

Російське опозиційне видання "Медіазона" повідомило, що останнім часом російський Центральний банк надав значно більше відстрочок по кредитах (кредитних канікул) для російських військових, що вказує на те, що кількість призовів у російську армію може зрости.

Джерело: ISW, "Медіазона"

Деталі: "Медіазона" повідомила з посиланням на дані Центробанку, що в липні-вересні 2024 року банк надав майже 54,2 тис. нових кредитних канікул російським військовослужбовцям-контрактникам і мобілізованим після того, як у липні-вересні 2023 року військовослужбовцям було видано менше 30 тис. кредитних канікул.

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На початку 2023 року російська влада прийняла закон, який дозволяє банкам пропонувати відстрочки по виплаті кредиту російським військовим, які воюють в Україні, ймовірно, як фінансовий стимул для заохочення до військової служби.

Значне збільшення кредитних канікул, виданих російським військовослужбовцям, відбувається на тлі ознак того, що Кремль стурбований довгостроковою економічною стабільністю Росії та зусиллями скоротити певні пільги російським солдатам, які воювали в Україні.

Ключові висновки ISW за 16 листопада:

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