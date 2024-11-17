ISW: У Росії стало більше призовників
Російське опозиційне видання "Медіазона" повідомило, що останнім часом російський Центральний банк надав значно більше відстрочок по кредитах (кредитних канікул) для російських військових, що вказує на те, що кількість призовів у російську армію може зрости.
Джерело: ISW, "Медіазона"
Деталі: "Медіазона" повідомила з посиланням на дані Центробанку, що в липні-вересні 2024 року банк надав майже 54,2 тис. нових кредитних канікул російським військовослужбовцям-контрактникам і мобілізованим після того, як у липні-вересні 2023 року військовослужбовцям було видано менше 30 тис. кредитних канікул.
На початку 2023 року російська влада прийняла закон, який дозволяє банкам пропонувати відстрочки по виплаті кредиту російським військовим, які воюють в Україні, ймовірно, як фінансовий стимул для заохочення до військової служби.
Значне збільшення кредитних канікул, виданих російським військовослужбовцям, відбувається на тлі ознак того, що Кремль стурбований довгостроковою економічною стабільністю Росії та зусиллями скоротити певні пільги російським солдатам, які воювали в Україні.
Ключові висновки ISW за 16 листопада:
- Українські безпілотники продовжують відігравати вирішальну роль у стримуванні російського механізованого маневру і не дають російським військам повною мірою скористатися наявними в Україні кадровими обмеженнями.
- Зеленський підкреслив, що Україна повинна вступати в будь-які майбутні переговори з позиції сили, оскільки очільник Росії Володимир Путін не зацікавлений у врегулюванні шляхом переговорів - незалежно від переговорної платформи чи посередника - яке призведе до чогось меншого, ніж капітуляція України.
- Російські війська вдосконалюють свої далекобійні удари, включаючи в них безпілотники-приманки "Шахед" і безпілотники "Шахед" з термобаричними боєголовками, які, ймовірно, заплутують і виснажують українську протиповітряну оборону і збільшують збитки від дальнобійних ударів.
- Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав північнокорейським оборонним промисловим підприємствам розпочати серійне виробництво ймовірних тактичних ударних безпілотників - приклад того, як посилення російсько-північнокорейської військової співпраці дозволяє Північній Кореї винести уроки з війни Росії в Україні.
- За повідомленнями, російське військове командування заарештувало і відсторонило кількох командирів 3-ї загальновійськової армії Росії після неточних повідомлень про нібито просування російських військ під Білогорівкою.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед біля Сватового, Кремінної, Часового Яру, Торецька, Покровська та Курахового.
- Російське опозиційне видання "Медіазона" повідомило, що Центральний банк Росії нещодавно надав значно більше відстрочок по кредитах (кредитних канікул) для російських військовослужбовців, що вказує на те, що темпи набору в російську армію, можливо, зросли.