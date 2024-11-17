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ISW: В России стало больше призывников

Алена ИвашкивВоскресенье, 17 ноября 2024, 04:43
ISW: В России стало больше призывников
фото: Getty Images

Российское оппозиционное издание "Медиазона" сообщило, что в последнее время российский Центральный банк предоставил значительно больше отсрочек по кредитам (кредитных каникул) для российских военных, что указывает на то, что количество призывов в российскую армию может возрасти.

Источник: ISW, "Медиазона"

Детали: "Медиазона" сообщила со ссылкой на данные Центробанка, что в июле-сентябре 2024 года банк предоставил почти 54,2 тыс. новых кредитных каникул российским военнослужащим-контрактникам и мобилизованным после того, как в июле-сентябре 2023 года военнослужащим было выдано менее 30 тыс. кредитных каникул.

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В начале 2023 года российские власти приняли закон, который позволяет банкам предлагать отсрочки по выплате кредита российским военным, воюющим в Украине, вероятно, в качестве финансового стимула для поощрения к военной службе.

Значительное увеличение кредитных каникул, выданных российским военнослужащим, происходит на фоне признаков того, что Кремль обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России и усилиями сократить определенные льготы российским солдатам, которые воевали в Украине.

Ключевые выводы ISW за 16 ноября:

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  • Украинские беспилотники продолжают играть решающую роль в сдерживании российского механизированного маневра и не дают российским войскам в полной мере воспользоваться имеющимися в Украине кадровыми ограничениями.
  • Зеленский подчеркнул, что Украина должна вступать в любые будущие переговоры с позиции силы, поскольку глава России Владимир Путин не заинтересован в урегулировании путем переговоров - независимо от переговорной платформы или посредника - которое приведет к чему-то меньшему, чем капитуляция Украины.
  • Российские войска совершенствуют свои дальнобойные удары, включая в них беспилотники-приманки "Шахед" и беспилотники "Шахед" с термобарическими боеголовками, которые, вероятно, запутывают и истощают украинскую противовоздушную оборону и увеличивают ущерб от дальнобойных ударов.
  • Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал северокорейским оборонным промышленным предприятиям начать серийное производство вероятных тактических ударных беспилотников - пример того, как усиление российско-северокорейского военного сотрудничества позволяет Северной Корее извлечь уроки из войны России в Украине.
  • По сообщениям, российское военное командование арестовало и отстранило нескольких командиров 3-й общевойсковой армии России после неточных сообщений о якобы продвижении российских войск под Белогоровкой.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед возле Сватово, Кременной, Часового Яра, Торецка, Покровска и Курахово.
  • Российское оппозиционное издание "Медиазона" сообщило, что Центральный банк России недавно предоставил значительно больше отсрочек по кредитам (кредитных каникул) для российских военнослужащих, что указывает на то, что темпы набора в российскую армию, возможно, возросли.

ISWРосcиявойна
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