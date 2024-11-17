ISW: В России стало больше призывников

Российское оппозиционное издание "Медиазона" сообщило, что в последнее время российский Центральный банк предоставил значительно больше отсрочек по кредитам (кредитных каникул) для российских военных, что указывает на то, что количество призывов в российскую армию может возрасти.

Источник: ISW, "Медиазона"

Детали: "Медиазона" сообщила со ссылкой на данные Центробанка, что в июле-сентябре 2024 года банк предоставил почти 54,2 тыс. новых кредитных каникул российским военнослужащим-контрактникам и мобилизованным после того, как в июле-сентябре 2023 года военнослужащим было выдано менее 30 тыс. кредитных каникул.

Реклама:

В начале 2023 года российские власти приняли закон, который позволяет банкам предлагать отсрочки по выплате кредита российским военным, воюющим в Украине, вероятно, в качестве финансового стимула для поощрения к военной службе.

Значительное увеличение кредитных каникул, выданных российским военнослужащим, происходит на фоне признаков того, что Кремль обеспокоен долгосрочной экономической стабильностью России и усилиями сократить определенные льготы российским солдатам, которые воевали в Украине.

Ключевые выводы ISW за 16 ноября:

РЕКЛАМА: