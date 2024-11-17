Російське судно зафіксували у районі з критично важливими кабелями біля Ірландії

Російський розвідувальний корабель "Янтар" був відведений з Ірландського моря після того, як він увійшов у контрольовані Ірландією води і патрулював район, де проходять важливі підводні трубопроводи і кабелі енергетичної і інтернет-інфраструктури.

Джерело: The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: Корабель був помічений у четвер на схід від Дубліна і на південний захід від острова Мен, але норвезькі, американські, французькі і британські військово-морські та протиповітряні служби спочатку помітили, що він супроводжував російський військовий корабель "Адмірал Головко" через протоку Ла-Манш минулими вихідними.

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Корабель ВМС Ірландії "Джеймс Джойс" вивів судно з ірландської виключної економічної зони (ВЕЗ) близько 3 години ночі в п'ятницю, а військово-повітряні сили продовжували стежити за його пересуванням у південному напрямку.

Його присутність викликала нове занепокоєння щодо безпеки кабелів-інтерконекторів, які пролягають між Ірландією і Великою Британією і передають глобальний інтернет-трафік з величезних центрів обробки даних, якими керують такі технологічні компанії, як Google і Microsoft, чиї штаб-квартири в ЄС розташовані в Ірландії.

Виявлення російського розвідувального корабля відбулося в той час, коли британські сили оборони відстежували інші російські судна поблизу східних прибережних вод. У четвер британські літаки також були підняті в повітря для спостереження за російським розвідувальним літаком, що пролітав поблизу повітряного простору Великої Британії, повідомило Міністерство оборони.

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Корабель також був помічений у понеділок і вівторок на захід від Корка, де є ще кілька сполучних ліній між Ірландією і Францією, деякі з яких забезпечують трансатлантичне сполучення.

У певний момент він знаходився безпосередньо в ірландській ВЕЗ, за 5-7 км на північ від кабелів, що з'єднують Ірландію і Велику Британію.

Едвард Берк, доцент історії війни в Університетському коледжі Дубліна, сказав в інтерв'ю виданню Examiner, що ситуація викликає тривогу.

"Ми знову бачимо, як російський флот промацує оборону Західної Європи. Це ще один тривожний сигнал – який нам не потрібен – про те, що Ірландії необхідно посилити свої військово-морські можливості і поглибити партнерство з морської безпеки в Європі", – сказав він.

Сили оборони Ірландії також помітили, що корабель керував трьома безпілотниками над ірландськими водами, що викликало побоювання, що він проводив спостереження.

Занепокоєння щодо критично важливої інфраструктури в Європі неодноразово висловлювалося цього року після ймовірної диверсії на Балтійському газопроводі і підводних інтернет-кабелях між Фінляндією і Естонією. У серпні Китай визнав, що судно під прапором Гонконгу пошкодило газопровід, але заявив, що це сталося випадково.

"Янтар" офіційно класифікується як допоміжне загальне океанографічне дослідницьке судно з можливостями підводного порятунку. Він підпорядковується Міністерству оборони Росії і не входить до складу військово-морського флоту.

За даними аналітиків розвідки з відкритих джерел, він може використовувати глибоководні апарати і неодноразово працював поблизу інфраструктури морського дна. За словами аналітиків, місія корабля "ймовірно, більше стосується стратегічної сигналізації і збору розвідданих", ніж диверсій.

За повідомленнями, після входу в ірландську ВЕЗ він вимкнув транспондери, що передавали його місцезнаходження, але ірландське судно продовжувало слідувати за ним.

Вони намагалися встановити контакт з кораблем, але російський екіпаж не відповів, і близько 3 години ночі в п'ятницю він вийшов з акваторії і попрямував на південь.

Нагадаємо, у понеділок німецькі ВПС здійснили вильоти з двох баз для супроводу російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Повідомляли також, що впродовж року над Балтійським морем біля зовнішнього кордону територіальних вод Латвії констатовано 109 випадків появи російських військових літаків.