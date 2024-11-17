Российское судно зафиксировали в районе с критически важными кабелями возле Ирландии

Российский разведывательный корабль "Янтарь" был отведен из Ирландского моря после того, как он вошел в контролируемые Ирландией воды и патрулировал район, где проходят важные подводные трубопроводы и кабели энергетической и интернет-инфраструктуры.

Источник: The Guardian, "Европейская правда"

Детали: Корабль был замечен в четверг к востоку от Дублина и к юго-западу от острова Мэн, но норвежские, американские, французские и британские военно-морские и противовоздушные службы сначала заметили, что он сопровождал российский военный корабль "Адмирал Головко" через пролив Ла-Манш в минувшие выходные.

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Корабль ВМС Ирландии "Джеймс Джойс" вывел судно из ирландской исключительной экономической зоны (ИЭЗ) около 3 часов ночи в пятницу, а военно-воздушные силы продолжали следить за его передвижением в южном направлении.

Его присутствие вызвало новое беспокойство относительно безопасности кабелей-интерконнекторов, которые пролегают между Ирландией и Великобританией и передают глобальный интернет-трафик из огромных центров обработки данных, которыми управляют такие технологические компании, как Google и Microsoft, чьи штаб-квартиры в ЕС расположены в Ирландии.

Обнаружение российского разведывательного корабля произошло в то время, когда британские силы обороны отслеживали другие российские суда вблизи восточных прибрежных вод. В четверг британские самолеты также были подняты в воздух для наблюдения за российским разведывательным самолетом, пролетавшим вблизи воздушного пространства Великобритании, сообщило Министерство обороны.

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Корабль также был замечен в понедельник и вторник к западу от Корка, где есть еще несколько соединительных линий между Ирландией и Францией, некоторые из которых обеспечивают трансатлантическое сообщение.

В определенный момент он находился непосредственно в ирландской СЭЗ, в 5-7 км к северу от кабелей, соединяющих Ирландию и Великобританию.

Эдвард Берк, доцент истории войны в Университетском колледже Дублина, сказал в интервью изданию Examiner, что ситуация вызывает тревогу.

"Мы снова видим, как российский флот прощупывает оборону Западной Европы. Это еще один тревожный сигнал – который нам не нужен – о том, что Ирландии необходимо усилить свои военно-морские возможности и углубить партнерство по морской безопасности в Европе", – сказал он.

Силы обороны Ирландии также заметили, что корабль управлял тремя беспилотниками над ирландскими водами, что вызвало опасения, что он проводил наблюдение.

Беспокойство в отношении критически важной инфраструктуры в Европе неоднократно высказывалось в этом году после вероятной диверсии на Балтийском газопроводе и подводных интернет-кабелях между Финляндией и Эстонией. В августе Китай признал, что судно под флагом Гонконга повредило газопровод, но заявил, что это произошло случайно.

"Янтарь" официально классифицируется как вспомогательное общее океанографическое исследовательское судно с возможностями подводного спасения. Он подчиняется Министерству обороны России и не входит в состав военно-морского флота.

По данным аналитиков разведки из открытых источников, он может использовать глубоководные аппараты и неоднократно работал вблизи инфраструктуры морского дна. По словам аналитиков, миссия корабля "вероятно, больше касается стратегической сигнализации и сбора разведданных", чем диверсий.

По сообщениям, после входа в ирландскую СЭЗ он выключил транспондеры, передававшие его местонахождение, но ирландское судно продолжало следовать за ним.

Они пытались установить контакт с кораблем, но российский экипаж не ответил, и около 3 часов ночи в пятницу он вышел из акватории и направился на юг.

Напомним, в понедельник немецкие ВВС совершили вылеты с двух баз для сопровождения российского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Сообщалось также, что в течение года над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов.