Шольц пояснив дзвінок Путіну, однак визнав, що той не змінив свою позицію

Канцлер Німеччини Олаф Шольц навів аргументи на захист своєї телефонної розмови з правителем Росії Володимиром Путіним після критики з боку України та опозиції.

Джерело: Шольц у неділю перед від'їздом на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv та Укрінформ

Деталі: За словами Шольца, під час дзвінка було важливо дати зрозуміти Путіну, "що він не може розраховувати на те, що підтримка України з боку Німеччини, Європи та багатьох інших країн світу зменшиться".

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Він однак визнав, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.

Шольц навів ще один аргумент на захист свого дзвінка в Москву: він вважає поганою ідею, якби відбулась розмова між обраним президентом США та очільником Кремля і не було розмови між Путіним і главою уряду важливої європейської держави.

Пряма мова: "Ми не повинні мати ілюзій і бути наївними. Росія і її президент розпочали цю війну, … вони готові ризикувати ресурсами, у тому числі своїми людьми, для здійснення плану загарбати Україну, відібрати в неї суверенітет і демократію. Ми не можемо цього дозволити і не дозволимо. Тому важливо дати сьогодні зрозуміти, що ми не припинимо нашу підтримку. З боку Росії було би ілюзією думати, що Україна в майбутньому не зможе розраховувати на нашу підтримку...

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Жодне рішення не буде прийнято за спиною України".

Що передувало: Вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори". В той же час прем’єр Канади Джастін Трюдо підтримав Шольца.

Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Водночас, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист такого рішення канцлера.