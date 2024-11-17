Шольц объяснил звонок Путину, однако признал, что тот не изменил свою позицию

Канцлер Германии Олаф Шольц привел аргументы в защиту своего телефонного разговора с правителем России Владимиром Путиным после критики со стороны Украины и оппозиции.

Источник: Шольц в воскресенье перед отъездом на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv и Укринформ

Детали: По словам Шольца, во время звонка было важно дать понять Путину, "что он не может рассчитывать на то, что поддержка Украины со стороны Германии, Европы и многих других стран мира уменьшится".

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Он однако признал, что позиция Путина относительно войны не изменилась.

Шольц привел еще один аргумент в защиту своего звонка в Москву: он считает плохой идею, если бы состоялся разговор между избранным президентом США и главой Кремля и не было разговора между Путиным и главой правительства важного европейского государства.

Прямая речь: "Мы не должны питать иллюзий и быть наивными. Россия и ее президент начали эту войну, ... они готовы рисковать ресурсами, в том числе своими людьми, для осуществления плана захватить Украину, отобрать у нее суверенитет и демократию. Мы не можем этого позволить и не позволим. Поэтому важно дать сегодня понять, что мы не прекратим нашу поддержку. Со стороны России было бы иллюзией думать, что Украина в будущем не сможет рассчитывать на нашу поддержку...

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Ни одно решение не будет принято за спиной Украины".

Что предшествовало: Днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры". В то же время премьер Канады Джастин Трюдо поддержал Шольца.

Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт считает, что Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

В то же время, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш выступил в защиту такого решения канцлера.