Росіяни атакували ударними БпЛА з півночі

У неділю ввечері російські військові запускали ворожі ударні БпЛА. Повітряна тривога тривала близько п'яти годин.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:00 Повітряні сили повідомили про нову групи ударних БпЛА на Сумщині. О 21:43 стало відомо, що вони тримають курс на Полтавщину. Згодом з'явилося попередження для Миргорода.

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О 22:50 Повітряні сили повідомили про нові ударні БпЛА в районі Глухова західним курсом.

О 23:01 з'явилося повідомлення про "Шахед", який рухається з Полтавщини в напрямку Київщини (Яготин).

О 00:23 військові оновили рух безпілотників:

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