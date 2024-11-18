Росіяни атакували ударними БпЛА з півночі
Понеділок, 18 листопада 2024, 00:57
У неділю ввечері російські військові запускали ворожі ударні БпЛА. Повітряна тривога тривала близько п'яти годин.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:00 Повітряні сили повідомили про нову групи ударних БпЛА на Сумщині. О 21:43 стало відомо, що вони тримають курс на Полтавщину. Згодом з'явилося попередження для Миргорода.
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О 22:50 Повітряні сили повідомили про нові ударні БпЛА в районі Глухова західним курсом.
О 23:01 з'явилося повідомлення про "Шахед", який рухається з Полтавщини в напрямку Київщини (Яготин).
О 00:23 військові оновили рух безпілотників:
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- в Конотопському районі Сумщини "Шахед" рухається у південному напрямку;
- Ударні БпЛА на перетині Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей. Рухаються у південно-західному напрямку.