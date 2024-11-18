Россияне атаковали ударными БпЛА с севера

В воскресенье вечером русские военные запускали вражеские ударные БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около пяти часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 21:00 Воздушные силы сообщили о новой группе ударных БпЛА на Сумщине. В 21:43 стало известно, что они держат курс на Полтавщину. Впоследствии появилось предупреждение для Миргорода.

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В 22:50 Воздушные силы сообщили о новых ударных БпЛА в районе Глухова западным курсом.

В 23:01 появилось сообщение о "Шахеде", который движется с Полтавщины в направлении Киевщины (Яготин).

В 00:23 военные обновили движение беспилотников:

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