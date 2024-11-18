Россияне атаковали ударными БпЛА с севера
Понедельник, 18 ноября 2024, 00:57
В воскресенье вечером русские военные запускали вражеские ударные БПЛА. Воздушная тревога продолжалась около пяти часов.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 21:00 Воздушные силы сообщили о новой группе ударных БпЛА на Сумщине. В 21:43 стало известно, что они держат курс на Полтавщину. Впоследствии появилось предупреждение для Миргорода.
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В 22:50 Воздушные силы сообщили о новых ударных БпЛА в районе Глухова западным курсом.
В 23:01 появилось сообщение о "Шахеде", который движется с Полтавщины в направлении Киевщины (Яготин).
В 00:23 военные обновили движение беспилотников:
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- в Конотопском районе Сумщины "Шахед" движется в южном направлении;
- Ударные БпЛА на пересечении Черниговской, Полтавской и Черкасской областей. Движутся в юго-западном направлении.