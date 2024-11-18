NBC News: У Трампа  можуть готувати трибунал для причетних до виведення військ з Афганістану

Перехідна команда Трампа складає список високопоставлених нинішніх і колишніх американських офіцерів, які брали безпосередню участь у виведенні військ з Афганістану, і вивчає питання про те, чи можуть вони бути віддані під військовий трибунал за свою участь.

Джерело: NBC News з посиланням на американського чиновника і людину, знайому з планом

Деталі: Чиновники перехідної команди Трампа розглядають можливість створення комісії для розслідування виведення військ з Афганістану в 2021 році, включаючи збір інформації про те, хто брав безпосередню участь у прийнятті рішень щодо виведення військ, як це було здійснено і чи можуть військові лідери бути притягнуті до відповідальності за такі серйозні звинувачення, як державна зрада, повідомили ці два джерела.

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"Вони ставляться до цього дуже серйозно", - сказала людина, обізнана з планом.

Перехідна команда Трампа не відразу відповіла на прохання про коментар.

За словами джерел, Метт Флінн, колишній заступник помічника міністра оборони з питань боротьби з наркотиками та глобальними загрозами, допомагає керувати зусиллями. Це буде огляд того, як США вперше вступили у війну в Афганістані і як США врешті-решт вийшли з неї.

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"Метт Флінн не має нічого спільного з перехідною командою Трампа, а тим більше не очолює жодної перевірки з питань військової юстиції", – заявив Марк С. Заїд, адвокат Флінна. У своїй заяві Заїд зазначив, що "ніхто не цікавився думкою пана Флінна щодо цього гіпотетичного правового сценарію".

"Джерела, які, очевидно, просувають цю історію, є типовими егоїстичними інсайдерами у Вашингтоні, які прагнуть отримати кращі позиції для своєї власної роботи в адміністрації", – сказав обізнаний співрозмовник.

Обраний президент Дональд Трамп засудив вихід з Афганістану як "приниження" і "найганебніший день в історії нашої країни".

Однак незрозуміло, що могло б юридично виправдати звинувачення в "державній зраді", оскільки військові офіцери виконували наказ президента Джо Байдена про виведення всіх американських військ з Афганістану.

Незалежний огляд 2022 року, проведений Спеціальним генеральним інспектором з реконструкції Афганістану, звинуватив адміністрації Трампа і Байдена в хаотичному виведенні американських військ у 2021 році.

У 2020 році Трамп вперше досяг угоди з талібами про виведення всіх американських військ з Афганістану, приблизно 13 000 військовослужбовців, і звільнення 5 000 талібів з в'язниць. Адміністрація Байдена завершила виведення військ і сильно переоцінила здатність афганських урядових сил самостійно боротися з талібами.

Вибір Трампа на посаду міністра оборони, ведучий Fox News Піт Гегсет, розкритикував виведення військ, заявивши, що США програли війну і змарнували мільярди доларів.

У своїй книзі "Війна з воїнами" Гегсет написав: "Наступний президент Сполучених Штатів повинен докорінно змінити вище керівництво Пентагону, щоб ми були готові захищати нашу країну і перемагати наших ворогів. Багато людей потрібно звільнити. Провал в Афганістані, звичайно, є найяскравішим прикладом".

За словами американського посадовця, перехідна команда розглядає можливість відкликання кількох командирів для пред'явлення їм можливих звинувачень.

Неясно, чи буде адміністрація Трампа висувати звинувачення в державній зраді, і замість цього вона може зосередитися на менш серйозних звинуваченнях, які підкреслюють причетність офіцера до злочину. "Вони хочуть подати приклад", – сказав співрозмовник, обізнаний з планом.

Виступаючи на NBC News за кілька днів до виборів, Говард Лутнік, один з двох радників, які очолюють перехідну команду, сказав, що Трамп зрозумів після своєї першої адміністрації, що він найняв генералів-демократів, і він не зробить цієї помилки знову.

Передісторія: