NBC News: У Трампа можуть готувати трибунал для причетних до виведення військ з Афганістану
Перехідна команда Трампа складає список високопоставлених нинішніх і колишніх американських офіцерів, які брали безпосередню участь у виведенні військ з Афганістану, і вивчає питання про те, чи можуть вони бути віддані під військовий трибунал за свою участь.
Джерело: NBC News з посиланням на американського чиновника і людину, знайому з планом
Деталі: Чиновники перехідної команди Трампа розглядають можливість створення комісії для розслідування виведення військ з Афганістану в 2021 році, включаючи збір інформації про те, хто брав безпосередню участь у прийнятті рішень щодо виведення військ, як це було здійснено і чи можуть військові лідери бути притягнуті до відповідальності за такі серйозні звинувачення, як державна зрада, повідомили ці два джерела.
"Вони ставляться до цього дуже серйозно", - сказала людина, обізнана з планом.
Перехідна команда Трампа не відразу відповіла на прохання про коментар.
За словами джерел, Метт Флінн, колишній заступник помічника міністра оборони з питань боротьби з наркотиками та глобальними загрозами, допомагає керувати зусиллями. Це буде огляд того, як США вперше вступили у війну в Афганістані і як США врешті-решт вийшли з неї.
"Метт Флінн не має нічого спільного з перехідною командою Трампа, а тим більше не очолює жодної перевірки з питань військової юстиції", – заявив Марк С. Заїд, адвокат Флінна. У своїй заяві Заїд зазначив, що "ніхто не цікавився думкою пана Флінна щодо цього гіпотетичного правового сценарію".
"Джерела, які, очевидно, просувають цю історію, є типовими егоїстичними інсайдерами у Вашингтоні, які прагнуть отримати кращі позиції для своєї власної роботи в адміністрації", – сказав обізнаний співрозмовник.
Обраний президент Дональд Трамп засудив вихід з Афганістану як "приниження" і "найганебніший день в історії нашої країни".
Однак незрозуміло, що могло б юридично виправдати звинувачення в "державній зраді", оскільки військові офіцери виконували наказ президента Джо Байдена про виведення всіх американських військ з Афганістану.
Незалежний огляд 2022 року, проведений Спеціальним генеральним інспектором з реконструкції Афганістану, звинуватив адміністрації Трампа і Байдена в хаотичному виведенні американських військ у 2021 році.
У 2020 році Трамп вперше досяг угоди з талібами про виведення всіх американських військ з Афганістану, приблизно 13 000 військовослужбовців, і звільнення 5 000 талібів з в'язниць. Адміністрація Байдена завершила виведення військ і сильно переоцінила здатність афганських урядових сил самостійно боротися з талібами.
Вибір Трампа на посаду міністра оборони, ведучий Fox News Піт Гегсет, розкритикував виведення військ, заявивши, що США програли війну і змарнували мільярди доларів.
У своїй книзі "Війна з воїнами" Гегсет написав: "Наступний президент Сполучених Штатів повинен докорінно змінити вище керівництво Пентагону, щоб ми були готові захищати нашу країну і перемагати наших ворогів. Багато людей потрібно звільнити. Провал в Афганістані, звичайно, є найяскравішим прикладом".
За словами американського посадовця, перехідна команда розглядає можливість відкликання кількох командирів для пред'явлення їм можливих звинувачень.
Неясно, чи буде адміністрація Трампа висувати звинувачення в державній зраді, і замість цього вона може зосередитися на менш серйозних звинуваченнях, які підкреслюють причетність офіцера до злочину. "Вони хочуть подати приклад", – сказав співрозмовник, обізнаний з планом.
Виступаючи на NBC News за кілька днів до виборів, Говард Лутнік, один з двох радників, які очолюють перехідну команду, сказав, що Трамп зрозумів після своєї першої адміністрації, що він найняв генералів-демократів, і він не зробить цієї помилки знову.
Передісторія:
- У серпні 2021 року в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".
- Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.
- Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.
- На початку вересня 2021 року Сполучені Штати завершили виведення свого військового контингенту з Афганістану.