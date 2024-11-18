NBC News: У Трампа могут готовить трибунал для причастных к выводу войск из Афганистана

Переходная команда Трампа составляет список высокопоставленных нынешних и бывших американских офицеров, принимавших непосредственное участие в выводе войск из Афганистана, и изучает вопрос о том, могут ли они быть отданы под военный трибунал за свое участие.

Источник: NBC News со ссылкой на американского чиновника и человека, знакомого с планом

Детали: Чиновники переходной команды Трампа рассматривают возможность создания комиссии для расследования вывода войск из Афганистана в 2021 году, включая сбор информации о том, кто принимал непосредственное участие в принятии решений по выводу войск, как это было осуществлено и могут ли военные лидеры быть привлечены к ответственности за такие серьезные обвинения, как государственная измена, сообщили эти два источника.

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"Они относятся к этому очень серьезно", - сказал человек, знакомый с планом.

Переходная команда Трампа не сразу ответила на просьбу о комментарии.

По словам источников, Мэтт Флинн, бывший заместитель помощника министра обороны по вопросам борьбы с наркотиками и глобальными угрозами, помогает руководить усилиями. Это будет обзор того, как США впервые вступили в войну в Афганистане и как США в конце концов вышли из нее.

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"Мэтт Флинн не имеет ничего общего с переходной командой Трампа, а тем более не возглавляет никакой проверки по вопросам военной юстиции", - заявил Марк С. Заид, адвокат Флинна. В своем заявлении Заид отметил, что "никто не интересовался мнением господина Флинна относительно этого гипотетического правового сценария".

"Источники, которые, очевидно, продвигают эту историю, являются типичными эгоистичными инсайдерами в Вашингтоне, которые стремятся получить лучшие позиции для своей собственной работы в администрации", - сказал осведомленный собеседник.

Избранный президент Дональд Трамп осудил выход из Афганистана как "унижение" и "самый позорный день в истории нашей страны".

Однако непонятно, что могло бы юридически оправдать обвинения в "государственной измене", поскольку военные офицеры выполняли приказ президента Джо Байдена о выводе всех американских войск из Афганистана.

Независимый обзор 2022 года, проведенный Специальным генеральным инспектором по реконструкции Афганистана, обвинил администрации Трампа и Байдена в хаотичном выводе американских войск в 2021 году.

В 2020 году Трамп впервые достиг соглашения с талибами о выводе всех американских войск из Афганистана, примерно 13 000 военнослужащих, и освобождении 5 000 талибов из тюрем. Администрация Байдена завершила вывод войск и сильно переоценила способность афганских правительственных сил самостоятельно бороться с талибами.

Выбор Трампа на должность министра обороны, ведущий Fox News Пит Гегсет, раскритиковал вывод войск, заявив, что США проиграли войну и потеряли миллиарды долларов.

В своей книге "Война с воинами" Гегсет написал: "Следующий президент Соединенных Штатов должен коренным образом изменить высшее руководство Пентагона, чтобы мы были готовы защищать нашу страну и побеждать наших врагов. Много людей нужно освободить. Провал в Афганистане, конечно, является самым ярким примером".

По словам американского чиновника, переходная команда рассматривает возможность отзыва нескольких командиров для предъявления им возможных обвинений.

Неясно, будет ли администрация Трампа выдвигать обвинения в государственной измене, и вместо этого она может сосредоточиться на менее серьезных обвинениях, которые подчеркивают причастность офицера к преступлению. "Они хотят подать пример", - сказал собеседник, знакомый с планом.

Выступая на NBC News за несколько дней до выборов, Говард Лутник, один из двух советников, возглавляющих переходную команду, сказал, что Трамп понял после своей первой администрации, что он нанял генералов-демократов, и он не совершит этой ошибки снова.

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