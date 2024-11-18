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Ердоган на саміті G20 запропонує заморозити війну в Україні і відкласти вступ до НАТО – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 листопада 2024, 09:19
Ердоган на саміті G20 запропонує заморозити війну в Україні і відкласти вступ до НАТО – ЗМІ
Реджеп Таїп Ердоган, фото: Getty Images

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається представити свій "мирний план" щодо війни РФ проти України на саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За даними співрозмовників агентства пропозиція Ердогана передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін.

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Турецький президент також пропонує відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку кремлівському правителю Володимиру Путіну, стверджують джерела.

Турецька пропозиція також передбачає створення демілітаризованої зони в східному Донбасі, де Росія контролює значні території з 2014 року.

Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію і забезпечити Україну військовими поставками як компенсацію за згоду не вступати в НАТО, зазначає агентство.

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Турецькі офіційні особи визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід.

 Вони прагнуть відкласти дискусії про довгострокову долю окупованих територій і зосередитися на забезпеченні стабільного перемир'я в першу чергу, йдеться у публікації.

Джерела агентства стверджують, що Ердоган сподівається, що йому вдасться переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у Стамбулі, оскільки він бачив дані розвідки, які свідчать про те, що Україна може втратити набагато більше території протягом наступних кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.

Передісторія:

  • Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні обраного президента США ДональдаТрампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.
  • Відомо, що Трамп уже поговорив із російським правителем Володимиром Путіним, порадив йому не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

ЕрдоганУкраїнавійнамир
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