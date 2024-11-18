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СБУ: Російські агенти підірвали авто з воїном ЗСУ і готували нові теракти на Харківщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 листопада 2024, 10:54
СБУ: Російські агенти підірвали авто з воїном ЗСУ і готували нові теракти на Харківщині
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Служба безпеки України викрила і затримала групу мешканців Харківщини, які співпрацювали з російською розвідкою, підірвали авто з воїном ЗСУ і готували нові теракти.

Джерело: пресслужба СБУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, четверо мешканців Харківського регіону, серед яких інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних чоловіків, були завербовані російськими спецслужбами і діяли в інтересах держави-агресора.

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Куратором підозрюваних був бойовик спецназу так званої "ДНР", який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російською розвідкою. Він інструктував підозрюваних та надавав їм вказівки через месенджер.

Чоловіки вишукували місця дислокації українських військових на території Харкова та області і передавали зібрані дані у вигляді зображень мапи з відповідними позначками.

У червні 2024 року підозрювані підірвали автомобіль військовослужбовця ЗСУ, внаслідок чого український захисник отримав тяжкі поранення. До операції вони готувались заздалегідь — стежили за переміщенням потерпілого, щоб у потрібний час закласти вибуховий пристрій під автівку.

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Також підозрювані збирались вчинити низку інших терактів. Одним з їхніх завдань було влаштувати аварію на залізничній колії, щоб завадити перевезенню української військової техніки на передову.

Один із підозрюваних (інженер-програміст -ред.) виготовив саморобний вибуховий пристрій, який заховав у посадці на території Харківського району, про що відзвітував куратору в месенджері. Одразу після цього його затримали правоохоронці.

Інших трьох фігурантів затримали за місцями їхнього мешкання. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили вибухівку, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Чотирьом громадянам повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, одному з них також інкриміновано носіння, зберігання та передачу вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу.

За клопотанням сторони обвинувачення усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агентів за ст. 113 (диверсія) і 258 (терористичний акт), додають в СБУ.

Харківська областьдиверсантидержзрадаСБУ
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