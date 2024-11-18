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СБУ: Российские агенты взорвали авто с воином ВСУ и готовили новые теракты на Харьковщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 ноября 2024, 10:54
СБУ: Российские агенты взорвали авто с воином ВСУ и готовили новые теракты на Харьковщине
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Служба безопасности Украины разоблачила и задержала группу жителей Харьковщины, которые сотрудничали с российской разведкой, взорвали авто с воином ВСУ и готовили новые теракты.

Источник: пресс-служба СБУ, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, четверо жителей Харьковского региона, среди которых инженер-программист, бывший военный и двое безработных мужчин, были завербованы российскими спецслужбами и действовали в интересах государства-агрессора.

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Куратором подозреваемых был боевик спецназа так называемой "ДНР", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российской разведкой. Он инструктировал подозреваемых и давал им указания через мессенджер.

Мужчины выискивали места дислокации украинских военных на территории Харькова и области и передавали собранные данные в виде изображений карты с соответствующими пометками.

В июне 2024 года подозреваемые взорвали автомобиль военнослужащего ВСУ, в результате чего украинский защитник получил тяжелые ранения. К операции они готовились заранее - следили за перемещением потерпевшего, чтобы в нужное время заложить взрывное устройство под машину.

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Также подозреваемые собирались совершить ряд других терактов. Одной из их задач было устроить аварию на железнодорожном пути, чтобы помешать перевозке украинской военной техники на передовую.

Один из подозреваемых (инженер-программист -ред.) изготовил самодельное взрывное устройство, которое спрятал в посадке на территории Харьковского района, о чем отчитался куратору в мессенджере. Сразу после этого его задержали правоохранители.

Остальных трех фигурантов задержали по местам их проживания. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатку, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Четырем гражданам сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, одному из них также инкриминируется ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения.

По ходатайству стороны обвинения всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт), добавляют в СБУ.

Харьковская областьдиверсантыгосизменаСБУ
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