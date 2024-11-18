СБУ: Российские агенты взорвали авто с воином ВСУ и готовили новые теракты на Харьковщине
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала группу жителей Харьковщины, которые сотрудничали с российской разведкой, взорвали авто с воином ВСУ и готовили новые теракты.
Источник: пресс-служба СБУ, Офис генерального прокурора
Детали: По данным следствия, четверо жителей Харьковского региона, среди которых инженер-программист, бывший военный и двое безработных мужчин, были завербованы российскими спецслужбами и действовали в интересах государства-агрессора.
Куратором подозреваемых был боевик спецназа так называемой "ДНР", который воюет против Украины на восточном фронте и сотрудничает с российской разведкой. Он инструктировал подозреваемых и давал им указания через мессенджер.
Мужчины выискивали места дислокации украинских военных на территории Харькова и области и передавали собранные данные в виде изображений карты с соответствующими пометками.
В июне 2024 года подозреваемые взорвали автомобиль военнослужащего ВСУ, в результате чего украинский защитник получил тяжелые ранения. К операции они готовились заранее - следили за перемещением потерпевшего, чтобы в нужное время заложить взрывное устройство под машину.
Также подозреваемые собирались совершить ряд других терактов. Одной из их задач было устроить аварию на железнодорожном пути, чтобы помешать перевозке украинской военной техники на передовую.
Один из подозреваемых (инженер-программист -ред.) изготовил самодельное взрывное устройство, которое спрятал в посадке на территории Харьковского района, о чем отчитался куратору в мессенджере. Сразу после этого его задержали правоохранители.
На Харківщині діяла група російських агентів, яка підірвала авто з воїном ЗСУ і готувала нові теракти. Відео затримання фігуранта, який ховав у схрон вибухівку... pic.twitter.com/3jnsAJHfub— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 18, 2024
Остальных трех фигурантов задержали по местам их проживания. Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатку, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
Четырем гражданам сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, одному из них также инкриминируется ношение, хранение и передача взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения.
По ходатайству стороны обвинения всем четырем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт), добавляют в СБУ.