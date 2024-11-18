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Тіберій Сільваші увійшов до списку лідерів УП 100

"Українська правда"Понеділок, 18 листопада 2024, 12:13
Тіберій Сільваші увійшов до списку лідерів УП 100
фото: УП

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українців, які увійшли до переліку лідерів УП 100. У категорії "Культура" одну з нагород отримає митець Тіберій Сільваші.

Тіберій Сільваші є видатним художником-абстракціоністом, діяльність якого вплинула одразу на декілька поколінь українських митців. З перших років своєї творчої кар’єри Сільваші активно брав участь у діяльності Спілки художників України, очолював різноманітні мистецькі угрупування, зокрема асоціацію  "Живописний заповідник", "Альянс 22", Kyiv Non Objective, "Седнівські пленери" тощо. Картини Сільваші експонуються в музеях України та за кордоном (Мюнхен, Відень, Нью-Джерсі тощо), а також зберігаються в багатьох приватних колекціях.

У вересні 2024 року в Українському домі було відкрито ретроспективну виставку "Кола Тіберія Сільваші". Цей масштабний мистецький проєкт охопив не лише роботи Тіберія Сільваші різних періодів, його нереалізовані проєкти й архівні матеріали художника, а і роботи 86 авторів, з якими він так чи інакше пов’язаний. На виставці були представлені як маловідомі твори Сільваші, так і впізнавані. Зокрема в рамках "Кіл Сільваші" в атріумі Українського дому з’явився синій басейн, який є реплікою відомої роботи "Малярство". 

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"В екзистенціальній одинокості людини у світі, мистецтво залишається єдиною можливістю встановити гармонію. В такі моменти буття розкривається як істина. І мистецтво — стає інструментом запису істини. А виставка її презентацією", – коментує виставку Сільваші. 

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід 20 листопада і дізнайся!

Генеральним партнером премії є юридична компанія ADER HABER.

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Захід також підтримали компанії Нова Пошта, Kernel, UKRNAFTA, TERWIN, HITBITPRO, NEPOBORNA, Моршинська та COLOR CONCEPT.

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