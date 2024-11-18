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Тиберий Сильваши вошел в список лидеров УП 100

"Украинская правда"Понедельник, 18 ноября 2024, 12:13
Тиберий Сильваши вошел в список лидеров УП 100
фото: УП

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинцев, которые вошли в перечень лидеров УП 100. В категории "Культура" одну из наград получит художник Тиберий Сильваши.

Тиберий Сильваши является выдающимся художником-абстракционистом, деятельность которого повлияла сразу на несколько поколений украинских художников. С первых лет своей творческой карьеры Сильваши активно участвовал в деятельности Союза художников Украины, возглавлял различные художественные группировки, в частности ассоциацию "Живописный заповедник", "Альянс 22", Kyiv Non Objective, "Седневские пленэры" и другие. Картины Сильваши экспонируются в музеях Украины и за рубежом (Мюнхен, Вена, Нью-Джерси и т.д.), а также хранятся во многих частных коллекциях.

В сентябре 2024 года в Украинском доме была открыта ретроспективная выставка "Круги Тиберия Сильваши". Этот масштабный художественный проект охватил не только работы Тиберия Сильваши разных периодов, его нереализованные проекты и архивные материалы художника, но и работы 86 авторов, с которыми он так или иначе связан. На выставке были представлены как малоизвестные произведения Сильваши, так и узнаваемые. В частности, в рамках "Кругов Сильваши" в атриуме Украинского дома появился синий бассейн, который является репликой известной работы "Живопись".

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"В экзистенциальном одиночестве человека в мире, искусство остается единственной возможностью установить гармонию. В такие моменты бытие раскрывается как истина. И искусство - становится инструментом записи истины. А выставка ее презентацией", - комментирует выставку Сильваши.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие 20 ноября и узнай!

Генеральным партнером премии является юридическая компания ADER HABER.

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Мероприятие также поддержали компании Новая ПочтаKernelUKRNAFTATERWINHITBITPRONEPOBORNAМоршинская и COLOR CONCEPT.

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