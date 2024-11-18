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"Вибивав" 2,5 млн доларів з мобілізованого бізнесмена: СБУ затримала підозрюваного депутата

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 листопада 2024, 13:45
Вибивав 2,5 млн доларів з мобілізованого бізнесмена: СБУ затримала підозрюваного депутата
фото СБУ

Правоохоронці затримали й оголосили підозру в незаконному позбавленні волі та вимаганні 2,5 млн доларів США у військового депутату місцевої ради на Дніпропетровщині.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора, співрозмовник "Української правди"

 
Юрій Пришедько
фото з відкритих джерел 

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про депутата Підгородненської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Юрія Пришедька.

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За даними слідства, у 2021 році підозрюваний захотів долучитися до діяльності підприємця з Дніпра, який займався будівництвом сонячних електростанцій, та закупив необхідне обладнання. Не оформивши належним чином придбані електростанції та ймовірно не отримуючи прибутку від їх діяльності, підозрюваний почав звинувачувати у цьому підприємця і вимагати у нього кошти.

Незважаючи на те, що підприємець мобілізувався до лав ЗСУ, упродовж 2022-2024 років підозрюваний депутат неодноразово телефонував потерпілому з вимогою повернути гроші, які той нібито винен. При цьому щоразу змінював суму вигаданого боргу, зазначають прокурори.

В кінці жовтня 2024 року на трасі поблизу села Спаське Дніпропетровської області, підозрюваний разом зі спільниками заблокував автомобіль потерпілого та, погрожуючи йому фізичною розправою, вимагав передати 2,5 млн доларів США та переоформити фірму.

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Отримавши відмову, підозрюваний разом зі спільниками протягом 40 хвилин бив потерпілого. Потім чоловіка насильно вивезли до будівлі, де близько доби утримували всупереч його волі, погрожуючи катуванням та вбивством. Згодом його відпустили для пошуку грошей.

Правоохоронці затримали депутата під час зустрічі з потерпілим після чергової погрози вбивством у разі не передачі коштів та корпоративних прав.

 
фото прокуратури

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю та готівку, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Підозрюваному депутату Пришедьку суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1,2 млн грн. Не погоджуючись з таким рішенням суду, прокурор подав апеляційну скаргу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності спільників депутата.

 
фото сбу

криміналДніпропетровська областьСБУОфіс генпрокурора
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