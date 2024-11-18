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"Выбивал" 2,5 млн долларов из мобилизованного бизнесмена: СБУ задержала подозреваемого депутата

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 ноября 2024, 13:45
Выбивал 2,5 млн долларов из мобилизованного бизнесмена: СБУ задержала подозреваемого депутата
фото СБУ

Правоохранители задержали и объявили подозрение в незаконном лишении свободы и вымогательстве 2,5 млн долларов США у военнослужащего депутату местного совета на Днепропетровщине.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды"

 
Юрий Пришедько
фото из открытых источников

Детали: По данным источника УП, речь идет о депутате Подгородненского городского совета Днепровского района Днепропетровской области Юрии Пришедько.

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По данным следствия, в 2021 году подозреваемый депутат захотел присоединиться к деятельности предпринимателя из Днепра, который занимался строительством солнечных электростанций, и закупил необходимое оборудование. Не оформив должным образом приобретенные электростанции и вероятно не получая прибыли от их деятельности, подозреваемый начал обвинять в этом предпринимателя и требовать у него деньги.

Несмотря на то, что предприниматель мобилизовался в ряды ВСУ, в течение 2022-2024 годов подозреваемый депутат неоднократно звонил потерпевшему с требованием вернуть деньги, которые тот якобы должен. При этом каждый раз менял сумму вымышленного долга, отмечают прокуроры.

В конце октября 2024 года на трассе вблизи села Спасское Днепропетровской области, подозреваемый вместе с сообщниками заблокировал автомобиль потерпевшего и, угрожая ему физической расправой, требовал передать 2,5 млн долларов США и переоформить фирму.

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Получив отказ, подозреваемый вместе с сообщниками в течение 40 минут избивал потерпевшего. Затем мужчину насильно вывезли в здание, где около суток удерживали вопреки его воле, угрожая пытками и убийством. Впоследствии его отпустили для поиска денег.

Правоохранители задержали депутата во время встречи с потерпевшим после очередной угрозы убийством в случае не передачи средств и корпоративных прав.

 
фото прокуратуры

Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие и наличные, вероятно полученные преступным путем.

Подозреваемому депутату Пришедько суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,2 млн грн. Не соглашаясь с таким решением суда, прокурор подал апелляционную жалобу.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности сообщников депутата.

 
фото сбу

криминалДнепропетровская областьСБУОфис генпрокурора
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