В окремих регіонах України у вівторок очікується дощ з мокрим снігом

У вівторок 19 листопада у західних, а вночі й у північних областях України очікується невеликий дощ із мокрим снігом. На решті території без опадів.

Джерело: повідомлення "Інтерфакс-України" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура по Україні вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у південній частині до 13°.

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У Києві вночі невеликий дощ із мокрим снігом, удень без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру вдень 19 листопада в Києві було зафіксовано 1926 року, вона становила 14,4° тепла, найнижчу вночі - 17,6° нижче нуля 1902 року.