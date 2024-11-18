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В отдельных регионах Украины во вторник ожидается дождь с мокрым снегом

Александр ШумилинПонедельник, 18 ноября 2024, 14:32
В отдельных регионах Украины во вторник ожидается дождь с мокрым снегом
Фото иллюстративное

Во вторник 19 ноября в западных, а ночью и в северных областях Украины ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Источник: сообщение "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Температура по Украине ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, в южной части до 13°.

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В Киеве ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без осадков. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского, самая высокая температура днем 19 ноября в Киеве была зафиксирована в 1926 году и составила 14,4° тепла, самая низкая ночью - 17,6° ниже нуля в 1902 году.

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