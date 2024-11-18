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Зеленський відвідав один із найважчих напрямків фронту: слухав про ситуацію в Покровську і Кураховому

Альона Мазуренко Понеділок, 18 листопада 2024, 15:01
Зеленський відвідав один із найважчих напрямків фронту: слухав про ситуацію в Покровську і Кураховому
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський відвідав розташування 25-ї окремої бригади на одному із найважчих напрямків на фронті – Покровському. В Покровську Зеленський поспілкувався із сержантами і роздав їм відзнаки.

Джерело: Зеленський в соцмережах, Офіс президента

Дослівно: "Хочу привітати вас особисто тут, у Покровську. Напружений напрямок. Я знаю, що тільки завдяки вашій міцності Схід не окупований тотально Російською Федерацією.

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Ворог щоденно отримує відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу переказати їм від мене, від усього народу України величезну вдячність".

Деталі: Зеленський заслухав доповідь командира бригади Євгена Ласійчука про обстановку у смузі відповідальності та безпекову ситуацію в Покровську.

Ласійчук доповів про тактику російських окупантів у проведенні штурмів малими групами та контрзаходи, взаємодію із суміжними підрозділами, досвід застосування техніки, переданої партнерами.

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Зеленський також заслухав доповідь командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка про загальну ситуацію в зоні відповідальності його угруповання військ і деталі щодо оборони Курахового.

 

Також на Донеччині Зеленський ознайомився з ходом будівництва фортифікацій. За його словами, більшість із запланованого уже облаштована.

Президент поспілкувався із сержантами бригад, які захищають Донеччину, і привітав їх із Днем сержанта.

Зеленський вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг" чотирьом воїнам. Її отримали:

Молодший сержант Віталій Гавриленко. Цьогоріч у липні він розробив план і здійснив евакуацію 14 жителів Максимільянівки на Донеччині, де намагалася закріпитися ворожа ДРГ. Неодноразово очолював штурмову групу під час зачистки села. Особисто взяв у полон трьох розвідників, які надали цінну інформацію. Це допомогло зірвати плани ворога, дізнатися координати засідок і місць, де зберігаються боєприпаси.

Головний сержант Андрій Гринь. Під час безперервних штурмів з боку ворога організував прицільний вогонь батареї, завдяки чому вдалося знищити близько 20 російських окупантів, пошкодити чотири одиниці бойової техніки та зупинити просування противника. Також у вересні цього року особисто керував розрахунком гармати й замінував критичні ділянки. Завдяки цьому вдалося не допустити прориву ворога та зміцнити оборонні рубежі підрозділу.

Сержант Артур Маскевич. Очолював штурмову групу в районі Тоненького та керував позиціями оборони парашутно-десантної роти поблизу Крутого Яру. Під час одного з боїв потрапив під обстріл, дістав поранення та важку контузію, але зміг сам надати собі допомогу та ще близько 12 годин вів бій, поки не прибуло підкріплення.

Сержант Костянтин Плосконос. Під час наступу російських окупантів поблизу Парасковіївки організував оборонні дії та безпосередньо взяв на себе керування боєм, вивів із ладу танк Т-72 і дві бойові броньовані машини. Цьогоріч у вересні очолював групу саперів, яка встановлювала загородження. Унаслідок ворожого мінометного обстрілу двоє побратимів зазнали поранення. Плосконос надав їм медичну допомогу, евакуював до укриття, а потім закінчив виконувати завдання.

війнаЗеленськийДонецьк
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