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ЗМІ: СБУ підозрює "Львівський облавтодор" у фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 листопада 2024, 15:10
ЗМІ: СБУ підозрює Львівський облавтодор у фіктивному працевлаштуванні військовозобов’язаних
ілюстративне фото СБУ

Служба безпеки України розслідує справу про можливе фіктивне влаштування військовозобов’язаних чоловіків на роботу у Службу  відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

Джерело: видання "NGL.media" з посиланням на матеріали справи

Деталі: За попередньою версією слідства, з ініціативи керівника цієї структури (раніше носила назву Служба автомобільних доріг у Львівській області, тобто Львівський облавтодор –ред.) Олега Берези таким чином влаштували на роботу щонайменше двох чоловіків.

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За версією слідства, принаймні двоє чоловіків призовного віку в кінці червня влаштувалися на роботу у Службу відновлення, аби отримати бронь і уникнути мобілізації. Обидва отримали посади провідних інженерів відділу моніторингу об’єктів інфраструктури Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

"Зазначені співробітники, які формально працювали в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, фактично не відвідували робочі місця, а лише використовували свій статус для отримання відстрочки від призову за мобілізацією в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", – вказано в одній з оприлюднених ухвал у цій справі.

Слідчі СБУ вважають, що до цієї схеми причетний особисто Олег Береза – начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Саме він начебто давав вказівки підлеглим, аби ті оформили військовозобов’язаних чоловіків у штат.

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Сам Береза не погоджується з твердженням слідчих СБУ і заявляє, що ні він, ні його колеги не могли займатися протизаконною діяльністю.

"У нас у службі все відбувається в рамках чинного законодавства. І які треба документи для того, щоб у цьому пересвідчитися, ми, звісно, будемо надавати правоохоронним органам", – сказав службовець у коментарі NGL.media.

На уточнююче запитання, чи ходять на роботу двоє провідних інженерів, що фігурують у цій справі, Береза впевнено відповів, що так.

За даними журналістів, у межах цієї справи, яку відкрили 29 жовтня, слідчі провели обшуки вдома в Берези, де вилучили 25,7 тис. доларів та айфон. Також слідчі провели обшуки у львівському офісі Служби відновлення, де вилучили низку документів, які можуть бути доказами у справі.

Повідомляється, що суд уже наклав на всі ці речі арешт.

Наразі у справі тривають слідчі дії, водночас офіційних підозр ще нікому не висунули, резюмує видання.

СБУЛьвівухилянти
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