СМИ: СБУ подозревает "Львовский облавтодор" в фиктивном трудоустройстве военнообязанных

Служба безопасности Украины расследует дело о возможном фиктивном устройстве военнообязанных мужчин на работу в Службу восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области.

Источник: издание "NGL.media" со ссылкой на материалы дела

Детали: По предварительной версии следствия, по инициативе руководителя этой структуры (ранее носила название Служба автомобильных дорог во Львовской области, то есть Львовский облавтодор -ред.) Олега Березы таким образом устроили на работу по меньшей мере двух мужчин.

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По версии следствия, по крайней мере двое мужчин призывного возраста в конце июня устроились на работу в Службу восстановления, чтобы получить бронь и избежать мобилизации. Оба получили должности ведущих инженеров отдела мониторинга объектов инфраструктуры Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области.

"Указанные сотрудники, которые формально работали в Службе восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, фактически не посещали рабочие места, а лишь использовали свой статус для получения отсрочки от призыва по мобилизации в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - указано в одном из обнародованных постановлений по этому делу.

Следователи СБУ считают, что к этой схеме причастен лично Олег Береза - начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области. Именно он якобы давал указания подчиненным, чтобы те оформили военнообязанных мужчин в штат.

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Сам Береза не согласен с утверждением следователей СБУ и заявляет, что ни он, ни его коллеги не могли заниматься противозаконной деятельностью.

"У нас в службе все происходит в рамках действующего законодательства. И какие надо документы для того, чтобы в этом убедиться, мы, конечно, будем предоставлять правоохранительным органам", - сказал служащий в комментарии NGL.media.

На уточняющий вопрос, ходят ли на работу двое ведущих инженеров, фигурирующих в этом деле, Береза уверенно ответил, что да.

По данным журналистов, в рамках этого дела, которое открыли 29 октября, следователи провели обыски дома у Березы, где изъяли 25,7 тыс. долларов и айфон. Также следователи провели обыски во львовском офисе Службы восстановления, где изъяли ряд документов, которые могут быть доказательствами по делу.

Сообщается, что суд уже наложил на все эти вещи арест.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия, в то же время официальных подозрений еще никому не предъявили, резюмирует издание.