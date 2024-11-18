У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від правосуддя в ЄС

затримання рекетира в 2021 році. фото СБУ

Завдяки спільним зусиллям Служби безпеки України, Національної поліції, Інтерполу та правоохоронних органів Чеської Республіки у Празі затримали лідера банди рекетирів із Закарпаття.

Джерело: СБУ, Закарпатська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Тарас Стан "Прищавий" фото, надане уп джерелом

Деталі: За даним джерела УП, йдеться про Тараса Стана на прізвисько "Прищавий".

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Органи правопорядку у січні 2021 року викрили "Прищавого" на вимаганні у закарпатського підприємця 110 тисяч доларів США надуманого боргу у складі групи рекетирів. У разі відмови платити – потерпілому та його родині погрожували фізичною розправою.

Тоді правоохоронці затримали рекетира та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Однак, напередодні судового засідання зловмисник втік за кордон під виглядом "раптового" погіршення здоров’я і тривалий час переховувався там.

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За матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук.

Під час комплексних заходів рекетира затримали у Празі, де він намагався сховатися від правосуддя.

Наразі планується його екстрадиція до України, де він постане перед судом за злочини, вчинені відповідно до ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.