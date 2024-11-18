У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від правосуддя в ЄС
Завдяки спільним зусиллям Служби безпеки України, Національної поліції, Інтерполу та правоохоронних органів Чеської Республіки у Празі затримали лідера банди рекетирів із Закарпаття.
Джерело: СБУ, Закарпатська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За даним джерела УП, йдеться про Тараса Стана на прізвисько "Прищавий".
Органи правопорядку у січні 2021 року викрили "Прищавого" на вимаганні у закарпатського підприємця 110 тисяч доларів США надуманого боргу у складі групи рекетирів. У разі відмови платити – потерпілому та його родині погрожували фізичною розправою.
Тоді правоохоронці затримали рекетира та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.
Однак, напередодні судового засідання зловмисник втік за кордон під виглядом "раптового" погіршення здоров’я і тривалий час переховувався там.
За матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук.
Під час комплексних заходів рекетира затримали у Празі, де він намагався сховатися від правосуддя.
Наразі планується його екстрадиція до України, де він постане перед судом за злочини, вчинені відповідно до ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).
Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.