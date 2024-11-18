В Чехии задержан закарпатский рэкетир, который пытался сбежать от правосудия в ЕС
Благодаря совместным усилиям Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Интерпола и правоохранительных органов Чешской Республики в Праге задержан лидер банды рэкетиров из Закарпатья.
Источник: СБУ, Закарпатская областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Детали: По данным источника УП, речь идет о Тарасе Стане по прозвищу "Прыщавый".
Органы правопорядка в январе 2021 года разоблачили "Прыщавого" на вымогательстве у закарпатского предпринимателя 110 тысяч долларов США надуманного долга в составе группы рэкетиров. В случае отказа платить - потерпевшему и его семье угрожали физической расправой.
Тогда правоохранители задержали рэкетира и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
Однако, накануне судебного заседания злоумышленник сбежал за границу под видом "внезапного" ухудшения здоровья и долгое время скрывался там.
По материалам СБУ фигурант был объявлен в международный розыск.
Во время комплексных мероприятий рэкетира задержали в Праге, где он пытался скрыться от правосудия.
Сейчас планируется его экстрадиция в Украину, где он предстанет перед судом за преступления, совершенные в соответствии с ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений).
Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.