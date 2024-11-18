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В Чехии задержан закарпатский рэкетир, который пытался сбежать от правосудия в ЕС

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 ноября 2024, 16:23
В Чехии задержан закарпатский рэкетир, который пытался сбежать от правосудия в ЕС
задержание рэкетира в 2021 году. фото СБУ

Благодаря совместным усилиям Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Интерпола и правоохранительных органов Чешской Республики в Праге задержан лидер банды рэкетиров из Закарпатья.

Источник: СБУ, Закарпатская областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

 
Тарас Стан "Прыщавий"
фото, предоставленное уп источником

Детали: По данным источника УП, речь идет о Тарасе Стане по прозвищу "Прыщавый".

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Органы правопорядка в январе 2021 года разоблачили "Прыщавого" на вымогательстве у закарпатского предпринимателя 110 тысяч долларов США надуманного долга в составе группы рэкетиров. В случае отказа платить - потерпевшему и его семье угрожали физической расправой.

Тогда правоохранители задержали рэкетира и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Однако, накануне судебного заседания злоумышленник сбежал за границу под видом "внезапного" ухудшения здоровья и долгое время скрывался там.

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По материалам СБУ фигурант был объявлен в международный розыск.

Во время комплексных мероприятий рэкетира задержали в Праге, где он пытался скрыться от правосудия.

Сейчас планируется его экстрадиция в Украину, где он предстанет перед судом за преступления, совершенные в соответствии с ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений).

Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

криминалЗакарпатьеСБУ
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