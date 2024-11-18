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У Держдепі не коментують повідомлення у ЗМІ про дозвіл Україні бити по території Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 18 листопада 2024, 22:43
У Держдепі не коментують повідомлення у ЗМІ про дозвіл Україні бити по території Росії
Метью Міллер. Фото - Getty Images

Речник Державного департаменту США Метью Міллер відмовився коментувати повідомлення ЗМІ про нібито дозвіл Україні використовувати ракети ATACMS для ударів углиб російської території.

Джерело: коментар Міллера на брифінгу в понеділок, 18 листопада, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На прохання прокоментувати дані ЗМІ про дозвіл на удари вглиб Росії Міллер заявив, що "сьогодні в мене немає повідомлень щодо зміни нашої політики".

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Далі він нагадав про роль США в підтримці України, зокрема створенні Контактної групи з питань підтримки України та притягнення Росії до відповідальності за її дії.

"Ми чітко заявляли та заявляємо, що завжди пристосовуватимемо засоби, які надаємо Україні, коли це доцільно. І ви бачили підтвердження цьому у вигляді наших кроків, яких ми вжили за останні кілька років", – додав речник Держдепу.

Міллер відмовився говорити про дозвіл на удари ATACMS по Росії й на прохання прокоментувати заяву російського МЗС стосовно цього, де застерігають США від ескалації "конфлікту".

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На це, однак, він нагадав, що саме Росія "раз у раз призводила до ескалації конфлікту".

"Зокрема згадаймо про останні місяці, коли Росія заручилась підтримкою понад 11 тисяч північнокорейських військ, які тепер перебувають на фронті в Курській області й ведуть бойові дії проти українських військових. Це – суттєва ескалація з боку Росії", – констатував представник Державного департаменту.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель раніше заявив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.

Дивіться відео "ЄвроПравди": Дозвіл Байдена бити ATACMS по РФ: детальний розбір.

США
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