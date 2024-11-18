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Генштаб: На Курщині не припиняються бої, Сили оборони відбили 19 штурмів

Тетяна ОлійникПонеділок, 18 листопада 2024, 23:13
Генштаб: На Курщині не припиняються бої, Сили оборони відбили 19 штурмів
Фото - 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр"

На фронті від початку доби відбулось 135 бойових зіткнень. На Курському напрямку не припиняються бої.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 18 листопада

Дослівно: "Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари із використанням двох ракет, 65 авіаударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 678 дронів-камікадзе та здійснили понад 3930 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Сили оборони відбили всі спроби противника просунутись вперед.

За наявними даними за сьогодні на даному напрямку противник втратив 89 військовослужбовців вбитими та пораненими, окрім того українські воїни знищили 31 БпЛА, дві одиниці автомобільного та дві - спеціального транспорту окупантів. Також пошкодили танк, дві артилерійські системи та 11 автомобілів.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Кругляківки та Лозового. Українські захисники зупинили всі дев’ять ворожих атак.

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На Лиманському напрямку російські загарбники чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Новолюбівки, Торського та Білогорівки, отримали відсіч.

На Торецькому напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Щербинівки та в районі Торецька.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки.  

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 285 окупантів, з них 119 - безповоротно. Також знищено танк, три артсистеми, дев’ять автомобілів та два мотоцикли, окрім цього пошкоджено три танка, дві гармати, три бойових броньованих машини, дві одиниці автомобільного транспорту та два мотоцикли.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Берестки, Сонцівка, Вознесенка, Дальнє, Єлизаветівка, Катеринівка та Антонівка.

На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи біля Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

Також вісім разів ворог марно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

На Курщині Сили оборони відбили дев’ятнадцять штурмів російських загарбників, бої не припиняються.

Генштаббойові дії
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