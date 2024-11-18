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Генштаб: На Курщине не прекращаются бои, Силы обороны отбили 19 штурмов

Татьяна ОлейникПонедельник, 18 ноября 2024, 23:13
Генштаб: На Курщине не прекращаются бои, Силы обороны отбили 19 штурмов
Фото - 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр"

На фронте с начала суток состоялось 135 боевых столкновений. На Курском направлении не прекращаются бои.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 18 ноября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара с использованием двух ракет, 65 авиаударов, сбросив 97 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 678 дронов-камикадзе и осуществили более 3930 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, Силы обороны отбили все попытки противника продвинуться вперед.

По имеющимся данным за сегодня на данном направлении противник потерял 89 военнослужащих убитыми и ранеными, кроме того украинские воины уничтожили 31 БпЛА, две единицы автомобильного и две - специального транспорта оккупантов. Также повредили танк, две артиллерийские системы и 11 автомобилей.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Кругляковки и Лозового. Украинские защитники остановили все девять вражеских атак.

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На Лиманском направлении российские захватчики четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новолюбовки, Торского и Белогоровки, получили отпор.

На Торецком направлении произошло четыре боестолкновения. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Щербиновки и в районе Торецка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 285 оккупантов, из них 119 - безвозвратно. Также уничтожены танк, три артсистемы, девять автомобилей и два мотоцикла, кроме этого повреждены три танка, две пушки, три боевых бронированных машины, две единицы автомобильного транспорта и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка.

На Времовском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения у Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки.

Также восемь раз враг напрасно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

На Курщине Силы обороны отбили девятнадцать штурмов российских захватчиков, бои не прекращаются. 

Генштаббоевые действия
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