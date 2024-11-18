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Боррель: Путін не готовий до переговорів через 4000 днів війни

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникПонеділок, 18 листопада 2024, 23:37
Боррель: Путін не готовий до переговорів через 4000 днів війни
Володимир Путін. Фото - Getty Images

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що російський лідер Володимир Путін не готовий до переговорів про мир після 4 тисяч днів війни проти України. 

Джерело: Боррель сказав після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, пише "Європейська правда"

Деталі: Боррель згадав про масовану повітряну атаку, яку РФ здійснила на Україну у ніч на неділю, та смертоносний обстріл Одеси, що стався у понеділок.

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"Що це означає? Це означає, що Путін не готовий до переговорів, а готовий ескалувати війну, щоб реалізувати свої цілі. А їхні цілі були чіткими від початку (війни): завоювати, окупувати Україну", – сказав він.

Путін вважав, зазначив Боррель, що війна триватиме два тижні, але його план провалився. 

"Таким був його план: за кілька тижнів – у Києві. Через 1000 днів він досі воює на Донбасі. Однак мова йде навіть не про 1000 днів, а про 4000 днів з того часу, як Путін атакував Україну вперше, у 2014 році", – сказав він.

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Боррель визнав, що відповідь ЄС мала бути твердішою та сильнішою від самого початку. Він застеріг від того, аби залишати нові ескалаційні дії Росії без відповіді.

"Зрозуміло, що кожен крок, який залишається без реакції, заохочує Росію до подальшої ескалації. Немає реакції – більше ескалації", – сказав Боррель.

Він також повідомив, що Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів великого калібру, який розраховував доставити до весни.

Читайте також інтерв'ю Борреля "Європейській правді": "ЄС буде з Україною не через дружбу чи свою щедрість. Просто це в наших інтересах"

ПутінЄСвійна
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