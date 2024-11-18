Боррель: Путин не готов к переговорам через 4000 дней войны

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель считает, что российский лидер Владимир Путин не готов к переговорам о мире после 4 тысяч дней войны против Украины.

Источник: Боррель сказал после встречи министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, пишет "Европейская правда"

Детали: Боррель вспомнил о массированной воздушной атаке, которую РФ осуществила на Украину в ночь на воскресенье, и смертоносном обстреле Одессы, который произошел в понедельник.

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"Что это означает? Это означает, что Путин не готов к переговорам, а готов эскалировать войну, чтобы реализовать свои цели. А их цели были четкими с начала (войны): завоевать, оккупировать Украину", – сказал он.

Путин считал, отметил Боррель, что война продлится две недели, но его план провалился.

"Таким был его план: через несколько недель – в Киеве. Через 1000 дней он до сих пор воюет на Донбассе. Однако речь идет даже не о 1000 дней, а о 4000 дней с тех пор, как Путин атаковал Украину впервые, в 2014 году", – сказал он.

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Боррель признал, что ответ ЕС должен был быть тверже и сильнее с самого начала. Он предостерег от того, чтобы оставлять новые эскалационные действия России без ответа.

"Понятно, что каждый шаг, который остается без реакции, поощряет Россию к дальнейшей эскалации. Нет реакции – больше эскалации", – сказал Боррель.

Он также сообщил, что Европейский Союз передал Украине обещанный миллион артиллерийских снарядов крупного калибра, который рассчитывал доставить к весне.

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