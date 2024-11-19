На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
Вівторок, 19 листопада 2024, 00:36
У ніч проти 19 листопада в Київській області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.
Джерело: військова адміністрація Київської області
Деталі: Після опів на першу ночі у вівторок у КОВА повідомили про роботу сил ППО.
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Дослівно КОВА: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
Оновлено: О 3:09 КОВА повторно повідомила про роботу ППО в регіоні.
Що передувало: Напередодні ввечері російські війська з кількох напрямків запустили на територію України ударні безпілотники.