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На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

Ольга Глущенко Вівторок, 19 листопада 2024, 00:36
На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 19 листопада в Київській області сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

Джерело: військова адміністрація Київської області

Деталі: Після опів на першу ночі у вівторок у КОВА повідомили про роботу сил ППО.

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Дослівно КОВА: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

Оновлено: О 3:09 КОВА повторно повідомила про роботу ППО в регіоні.

Що передувало: Напередодні ввечері російські війська з кількох напрямків запустили на територію України ударні безпілотники. 

Київська областьППОбезпілотники
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